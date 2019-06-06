Машина вылетела с дороги и перевернулась: погибла женщина

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В ДТП в Ярославской области есть пострадавшие
Машина вылетела с дороги и опрокинулась
5 июня около восьми часов вечера на дороге Ярославль — Диево — Городище случилось ДТП. Легковушка ВАЗ-21074 вылетела с дороги в кювет. В салоне находились 46-летний водитель и два пассажира: 39-летний мужчина и 48-летняя женщина. К сожалению, для пассажирки эта поездка оказалась последней. От полученных травм она скончалась на месте.
— На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Водителя с травмами госпитализировали. Второй пассажир нуждается в амбулаторном лечении.
Похожая авария была в Угличе. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась.