Машина вылетела с дороги и перевернулась: погибла женщина

5 июня около восьми часов вечера на дороге Ярославль — Диево — Городище случилось ДТП. Легковушка ВАЗ-21074 вылетела с дороги в кювет. В салоне находились 46-летний водитель и два пассажира: 39-летний мужчина и 48-летняя женщина. К сожалению, для пассажирки эта поездка оказалась последней. От полученных травм она скончалась на месте.



— На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

