Родители никогда не оставляли его одного: соседи рассказали о семье, где мальчик захлебнулся в ванне

Мы попытались разобраться, что же произошло и что именно привело к трагедии. Похоже на чудовищную, но всё-таки случайность.

Cемилетний мальчик захлебнулся в ванне . Ребёнок на некоторое время остался один. Когда мама вернулась в ванную, мальчик был уже мёртв.

О том, что в Гаврилов-Яме случилась страшная трагедия, — погиб ребёнок — знают, кажется, почти все местные жители. Когда мы спросили у женщины, сажающей цветы возле одного из домов, знает ли она, что произошло, женщина кивнула головой и сразу указала на дом, где живёт семья, в которой погиб малыш.

— Мы с мужем вчера приехали с работы. Смотрим, у подъезда стоит полиция, скорая. Я говорю мужу: «Наверное, что-то случилось». А потом видим, мальчика выносят, — рассказывает Галина, соседка семьи.

Андрей и Елена (имена изменены. — Прим. ред.) переехали в эту квартиру лет семь–восемь назад. По словам Галины, семья хорошая, с соседями не конфликтовали, заботились о детях. В семье было двое детей. Старший ходит в школу. Младший был с особенностями развития.

— Мама всё время была с ним, он даже ни в садик, ни в школу не ходил. Помню, было как-то в доме собрание. Она прибежала и говорит: «Я ненадолго. Не могу сына одного оставить». И убежала. У меня дочь с ней общалась. Как-то подружки позвали её погулять, а муж, по-моему, в командировке был. Она говорит: «Не могу, ребёнка не с кем оставить», — рассказывает Галина.

Галина говорит: за неделю до трагедии её кошка стала сама не своя.

— Она подходила к дверям, рвалась в их квартиру и громко мяукала, не могла успокоиться. Как будто чувствовала что-то… А после того, что вчера случилось, затихла, — рассказывает Галина. — Это такое страшное горе…



Сейчас следователи проводят проверку. Возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

