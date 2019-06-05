Вкололи сыворотку: врачи рассказали о состоянии 13-летней девочки, которую укусила ядовитая гадюка

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Стали известны последствия происшествия со змеёй в Ярославской области
Гадюка накинулась на девочку сзади, когда та играла с другими детьми
В Ярославской области врачи продолжают лечить 13-летнюю Полину Рубцову, которую накануне укусила ядовитая гадюка. Можно смело сказать — медики спасли ребёнка.
— Девочку перевели из реанимации в палату, — сообщила заместитель главного врача Некоузской ЦРБ Вера Коробкина. — Состояние ребёнка удовлетворительное.
ЧП произошло вчера в деревне Бородино, где 13-летняя Полина отдыхала у своего дедушки. Гадюка подползла сзади, когда дети сидели за столом около дома, и набросилась на девочку. Ребёнка на скорой увезли в местную ЦРБ, врачи которой тут же связались со специалистами областной детской больницы и, согласовывая с ними свои действия, начали лечить пострадавшую. Было принято решение использовать противозмеиную сыворотку.
Лечение продолжается, но теперь жизни девочки уже ничего не угрожает. Сейчас к Полине приехали из Рыбинска родители.
Это уже не первый случай в Ярославской области в этом году, когда ядовитые гадюки кусают людей: весной пострадали сначала женщина, потом мужчина. Ранее медики рассказывали, что делать, если тебя укусила змея.
Гадюка сама не нападет на человека, спокойно сидящего за столом. Скорее всего, дети сами ее раздразнили.
Гадюка боится человека и сама никогда не нападет первой, только в случае крайной опасности защищая себя!
Не надо писать ерунду.