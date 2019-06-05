Вкололи сыворотку: врачи рассказали о состоянии 13-летней девочки, которую укусила ядовитая гадюка

ЧП произошло вчера в деревне Бородино, где 13-летняя Полина отдыхала у своего дедушки. Гадюка подползла сзади, когда дети сидели за столом около дома, и набросилась на девочку. Ребёнка на скорой увезли в местную ЦРБ, врачи которой тут же связались со специалистами областной детской больницы и, согласовывая с ними свои действия, начали лечить пострадавшую. Было принято решение использовать противозмеиную сыворотку.

Лечение продолжается, но теперь жизни девочки уже ничего не угрожает. Сейчас к Полине приехали из Рыбинска родители.



Это уже не первый случай в Ярославской области в этом году, когда ядовитые гадюки кусают людей: весной пострадали сначала женщина, потом мужчина. Ранее медики рассказывали, что делать, если тебя укусила змея.