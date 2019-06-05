5 июня среда
СЕЙЧАС +25°С
usd 65.16
eur 73.42
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
usd 65.16
eur 73.42
Происшествия
Девочку укусила гадюка

Вкололи сыворотку: врачи рассказали о состоянии 13-летней девочки, которую укусила ядовитая гадюка

Стали известны последствия происшествия со змеёй в Ярославской области

Поделиться

1 148
3 Обсудить

Все новости

Все новости

Гадюка накинулась на девочку сзади, когда та играла с другими детьми

Фото: Алексей Лобанов, Полина Рубцова

В Ярославской области врачи продолжают лечить 13-летнюю Полину Рубцову, которую накануне укусила ядовитая гадюка. Можно смело сказать — медики спасли ребёнка.

— Девочку перевели из реанимации в палату, — сообщила заместитель главного врача Некоузской ЦРБ Вера Коробкина. — Состояние ребёнка удовлетворительное.

ЧП произошло вчера в деревне Бородино, где 13-летняя Полина отдыхала у своего дедушки. Гадюка подползла сзади, когда дети сидели за столом около дома, и набросилась на девочку. Ребёнка на скорой увезли в местную ЦРБ, врачи которой тут же связались со специалистами областной детской больницы и, согласовывая с ними свои действия, начали лечить пострадавшую. Было принято решение использовать противозмеиную сыворотку.

Лечение продолжается, но теперь жизни девочки уже ничего не угрожает. Сейчас к Полине приехали из Рыбинска родители.

Это уже не первый случай в Ярославской области в этом году, когда ядовитые гадюки кусают людей: весной пострадали сначала женщина, потом мужчина. Ранее медики рассказывали, что делать, если тебя укусила змея.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

змеигадюкапроисшествия

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
5 июн 2019 в 11:42

Гадюка сама не нападет на человека, спокойно сидящего за столом. Скорее всего, дети сами ее раздразнили.

Евлампий
5 июн 2019 в 12:34

Гадюка боится человека и сама никогда не нападет первой, только в случае крайной опасности защищая себя!
Не надо писать ерунду.

Гость
5 июн 2019 в 12:04

Сразу и сыворотка появилась, была бы бабулька, снова бы ее не нашли