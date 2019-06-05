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Происшествия

Пьяный водитель, насмерть сбивший женщину на пешеходном переходе, услышал приговор

Ярославец отправился в тюрьму

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Женщина скончалась в больнице

Фото: архив 76.RU

Водитель, который насмерть сбил женщину, отправился в тюрьму.

4 сентября 2017 года на улице Чкалова «Опель», за рулём которого сидел 47-летний мужчина, на «зебре» сбил 60-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти её не удалось. Во время расследования выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным.

— В отношении водителя возбудили уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Уголовное дело направили в суд. Суд вынес обвинительный приговор водителю — два года шесть месяцев лишения свободы. На тот же срок водитель лишен права управления транспортными средствами, срок лишения начинается после отбытия наказания в местах лишения свободы, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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_KKK_
5 июн 2019 в 10:00

Вот такие законы разрешают всем пьяным водителям через 2,5 после отсидки и дальше давить коренных жителей..