Пьяный водитель, насмерть сбивший женщину на пешеходном переходе, услышал приговор

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Ярославец отправился в тюрьму
Женщина скончалась в больнице
Водитель, который насмерть сбил женщину, отправился в тюрьму.
4 сентября 2017 года на улице Чкалова «Опель», за рулём которого сидел 47-летний мужчина, на «зебре» сбил 60-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти её не удалось. Во время расследования выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным.
— В отношении водителя возбудили уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Уголовное дело направили в суд. Суд вынес обвинительный приговор водителю — два года шесть месяцев лишения свободы. На тот же срок водитель лишен права управления транспортными средствами, срок лишения начинается после отбытия наказания в местах лишения свободы, — уточнили в УМВД по Ярославской области.