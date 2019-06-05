В Ярославской области в ночном ДТП погибло два лося

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Авария случилась вне зоны действия предупреждающего знака
С водителем все в порядке
Сегодня ночью на трассе М-8 в Ярославской области из-за лосей случилось сразу два ДТП. Около одиннадцати часов ночи водитель «Ауди» сбил дикое животное. Установлено, что авария произошла вне зоны действия знака, предупреждающего о диких животных на дороге.
— Пострадавших нет. Животное погибло, — сообщил очевидец аварии.
Спустя час уже на другом участке трассы другой водитель совершил наезд на лося. В этом случае животное тоже погибло. Водитель скрылся с места ДТП.
Будьте внимательны на дорогах даже в городе. На днях дикое животное заметили в Ярославле. Лось гулял прямо по трамвайным путям.