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В Ярославской области в ночном ДТП погибло два лося

Авария случилась вне зоны действия предупреждающего знака

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С водителем все в порядке

Фото: архив МВД России по Ярославской области

Сегодня ночью на трассе М-8 в Ярославской области из-за лосей случилось сразу два ДТП. Около одиннадцати часов ночи водитель «Ауди» сбил дикое животное. Установлено, что авария произошла вне зоны действия знака, предупреждающего о диких животных на дороге.

— Пострадавших нет. Животное погибло, — сообщил очевидец аварии.

Спустя час уже на другом участке трассы другой водитель совершил наезд на лося. В этом случае животное тоже погибло. Водитель скрылся с места ДТП.

Будьте внимательны на дорогах даже в городе. На днях дикое животное заметили в Ярославле. Лось гулял прямо по трамвайным путям.

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