В Ярославской области в ночном ДТП погибло два лося

Сегодня ночью на трассе М-8 в Ярославской области из-за лосей случилось сразу два ДТП. Около одиннадцати часов ночи водитель «Ауди» сбил дикое животное. Установлено, что авария произошла вне зоны действия знака, предупреждающего о диких животных на дороге.



— Пострадавших нет. Животное погибло, — сообщил очевидец аварии.



Спустя час уже на другом участке трассы другой водитель совершил наезд на лося. В этом случае животное тоже погибло. Водитель скрылся с места ДТП.



Будьте внимательны на дорогах даже в городе. На днях дикое животное заметили в Ярославле. Лось гулял прямо по трамвайным путям.

