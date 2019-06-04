В Ярославле эвакуировали «Альтаир»: на месте больше 10 пожарных машин

Сегодня около одиннадцати часов вечера срочно эвакуировали торговый центр «Альтаир» — прозвучала пожарная сигнализация. На место оперативно приехали спасатели — больше 10 пожарных машин.

Эвакуироваться люди успели и сами, еще до приезда пожарных — в торговом центре оставались те, кто пришел в кино на поздний сеанс.

- Пожарные, что были на месте, что-то говорили про неисправность сигнализации. Огня не было. Нас вывели из кинотеатра и сказали, что мы можем идти домой, так как доступа в ТРЦ не будет до завтрашнего утра, - рассказал очевидец Дмитрий Харитонов.

