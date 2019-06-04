В Ярославле эвакуировали «Альтаир»: на месте больше 10 пожарных машин

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Фото и видео с места
Люди выбежали на улицу
Сегодня около одиннадцати часов вечера срочно эвакуировали торговый центр «Альтаир» — прозвучала пожарная сигнализация. На место оперативно приехали спасатели — больше 10 пожарных машин.
Эвакуироваться люди успели и сами, еще до приезда пожарных — в торговом центре оставались те, кто пришел в кино на поздний сеанс.
- Пожарные, что были на месте, что-то говорили про неисправность сигнализации. Огня не было. Нас вывели из кинотеатра и сказали, что мы можем идти домой, так как доступа в ТРЦ не будет до завтрашнего утра, - рассказал очевидец Дмитрий Харитонов.
К счастью, обошлось без беды.
— Сигнал пожарной сигнализации оказался ложным, — сообщил начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.
Дмитрий Харитонов