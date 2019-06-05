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Происшествия

На Московском проспекте автобус сбил 90-летнюю бабушку

Жительница Ярославля попала в больницу

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ДТП случилось у автовокзала в Ярославле

Фото: Александра Савельева

В Ярославле 4 июня ДТП случилось на Московском проспекте. Здесь автобус ЛиАЗ сбил 90-летнюю бабушку.

Наехал на пожилую женщину он на парковке у автовокзала. 

— В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована, — рассказали в УМВД по Ярославской области. На место аварии выезжали медики, гаишники и следователи. Теперь предстоит разобраться, как водитель не заметил пешехода. 

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

ДТП

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