На Московском проспекте автобус сбил 90-летнюю бабушку

В Ярославле 4 июня ДТП случилось на Московском проспекте. Здесь автобус ЛиАЗ сбил 90-летнюю бабушку.

Наехал на пожилую женщину он на парковке у автовокзала.

— В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована, — рассказали в УМВД по Ярославской области. На место аварии выезжали медики, гаишники и следователи. Теперь предстоит разобраться, как водитель не заметил пешехода.