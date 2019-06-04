Столб чёрного дыма: в рыбинской колонии случился крупный пожар

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Подробности ЧП в Ярославской области
Пожар случился в промзоне колонии
В Рыбинске сегодня около 16:00 произошёл пожар. Огонь занялся в колонии № 2 в микрорайоне Волжском.
— Возгорание произошло на территории промзоны, — рассказали в УФСИН по Ярославской области.
На место прибыли спасатели.
— Пострадавших в пожаре нет, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Сейчас в колонии подсчитывают ущерб.
— Учреждение работает штатном режиме, — сообщили в региональном управлении ФСИН.