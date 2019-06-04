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Столб чёрного дыма: в рыбинской колонии случился крупный пожар

Подробности ЧП в Ярославской области

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Пожар случился в промзоне колонии

Фото: «Подслушано в Рыбинске»

В Рыбинске сегодня около 16:00 произошёл пожар. Огонь занялся в колонии № 2 в микрорайоне Волжском.

— Возгорание произошло на территории промзоны, — рассказали в УФСИН по Ярославской области.

На место прибыли спасатели.

— Пострадавших в пожаре нет, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Сейчас в колонии подсчитывают ущерб.

— Учреждение работает штатном режиме, — сообщили в региональном управлении ФСИН.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

пожарколония

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