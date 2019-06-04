В Ярославле будут судить водителя грузовика, по вине которого погиб человек и двое получили травмы

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Страшное ДТП произошло на Юго-Западной окружной дороге
Водитель «Мицубиси» не выжил
В Ярославле завершили расследование уголовного дела, которое возбудили после аварии на Юго-Западной окружной дороге. Страшное ДТП случилось 23 августа 2018 года около 21 часа: грузовик МАН буквально вытолкнул на встречку «Мицубиси», где иномарка столкнулась с микроавтобусом «Фольксваген-Крафтер». За рулём «Мицубиси» находился 54-летний ярославец Михаил, он впал в кому после ДТП и через несколько дней, несмотря на старания врачей, умер в больнице.
В УМВД по Ярославской области больше полугода разбирались в случившемся.
— В ходе следствия определен механизм ДТП, установлено, что 38-летний водитель автомобиля МАН, осуществляя маневр перестроения, совершил столкновение с автомобилем «Мицубиши», двигавшимся в попутном направлении. От удара «Мицубиши» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген». Следствием собраны исчерпывающие доказательства, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
В тот вечер серьёзные травмы получили пассажиры микроавтобуса: 44-летняя и 51-летняя женщины. У одной из них был открытый перелом ноги, другая на некоторое время потеряла сознание.
После аварии сын погибшего водителя искал свидетелей и видеозаписи.
— Люди сразу же откликнулись и предоставили записи видеорегистраторов. На записи видно, как фура стукает папину машину в заднее крыло, и её выкидывает на встречку. Причём не отец её догнал, а фура на огромной скорости догнала его и ударила, — рассказал сын погибшего Иван.
Уголовное дело с обвинительным заключением от прокуратуры передали в суд. Водителю грузовика грозит до пяти лет колонии.