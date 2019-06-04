В Ярославле будут судить водителя грузовика, по вине которого погиб человек и двое получили травмы

В УМВД по Ярославской области больше полугода разбирались в случившемся.

В Ярославле завершили расследование уголовного дела, которое возбудили после аварии на Юго-Западной окружной дороге . Страшное ДТП случилось 23 августа 2018 года около 21 часа: грузовик МАН буквально вытолкнул на встречку «Мицубиси», где иномарка столкнулась с микроавтобусом «Фольксваген-Крафтер». За рулём «Мицубиси» находился 54-летний ярославец Михаил, он впал в кому после ДТП и через несколько дней, несмотря на старания врачей, умер в больнице .

В тройном ДТП на ЮЗОД две женщины получили травмы, один водитель погиб

— В ходе следствия определен механизм ДТП, установлено, что 38-летний водитель автомобиля МАН, осуществляя маневр перестроения, совершил столкновение с автомобилем «Мицубиши», двигавшимся в попутном направлении. От удара «Мицубиши» отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген». Следствием собраны исчерпывающие доказательства, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В тот вечер серьёзные травмы получили пассажиры микроавтобуса: 44-летняя и 51-летняя женщины. У одной из них был открытый перелом ноги, другая на некоторое время потеряла сознание.

После аварии сын погибшего водителя искал свидетелей и видеозаписи.

— Люди сразу же откликнулись и предоставили записи видеорегистраторов. На записи видно, как фура стукает папину машину в заднее крыло, и её выкидывает на встречку. Причём не отец её догнал, а фура на огромной скорости догнала его и ударила, — рассказал сын погибшего Иван.



Уголовное дело с обвинительным заключением от прокуратуры передали в суд. Водителю грузовика грозит до пяти лет колонии.