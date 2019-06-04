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Происшествия

Ярославна отсудила у лыжного комплекса 170 тысяч рублей за сломанную ногу

Суд нашёл множество нарушений в спортивном парке

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Женщина упала на трассе для тюбинга

Фото: Александра Савельева

Отдых в спортивном парке обернулся для ярославны переломом ноги. Ещё в марте 2018 года молодая женщина вместе с близкими каталась на лыжной базе «Изгиб». Во время съезда по трассе на «ватрушке» ярославна упала и сломала ногу. Женщина просто так это не оставила и обратилась в прокуратуру.

— Судом установлено, что получение травмы стало возможным в результате неудовлетворительной организации администрацией парка контроля за спуском на тюбинговой трассе, несоответствия состояния снежного покрытия параметрам, установленным действующим законодательством, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Теперь владелец спортивного парка выплатит потерпевшей компенсацию морального и материального вреда за травму ноги. Она составила порядка 170 тысяч рублей.

В Рыбинске женщина споткнулась на пороге БТИ и отсудила у бюро 200 тысяч рублей.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
4 июн 2019 в 13:58

ну на самом деле не много... скорее всего, суд часть суммы учел, как потерянный заработок, а остальное лечение, моральный вред.
ККК, получит, достаточно обратиться в банк, где у ответчика, существует расчетный счет, приставы уже не нужны, достаточно заявления и оригинал исполнительного листа, обычно в течении 3 дней деньги банк перечисляет на указанный в заявлении счет - получателя.

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_KKK_
4 июн 2019 в 13:17

Отсудила,а вот получить то еще нужно эти деньги?