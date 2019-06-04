Ярославна отсудила у лыжного комплекса 170 тысяч рублей за сломанную ногу

Отдых в спортивном парке обернулся для ярославны переломом ноги. Ещё в марте 2018 года молодая женщина вместе с близкими каталась на лыжной базе «Изгиб». Во время съезда по трассе на «ватрушке» ярославна упала и сломала ногу. Женщина просто так это не оставила и обратилась в прокуратуру.



— Судом установлено, что получение травмы стало возможным в результате неудовлетворительной организации администрацией парка контроля за спуском на тюбинговой трассе, несоответствия состояния снежного покрытия параметрам, установленным действующим законодательством, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

