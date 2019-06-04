Ярославна отсудила у лыжного комплекса 170 тысяч рублей за сломанную ногу

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Суд нашёл множество нарушений в спортивном парке
Женщина упала на трассе для тюбинга
Отдых в спортивном парке обернулся для ярославны переломом ноги. Ещё в марте 2018 года молодая женщина вместе с близкими каталась на лыжной базе «Изгиб». Во время съезда по трассе на «ватрушке» ярославна упала и сломала ногу. Женщина просто так это не оставила и обратилась в прокуратуру.
— Судом установлено, что получение травмы стало возможным в результате неудовлетворительной организации администрацией парка контроля за спуском на тюбинговой трассе, несоответствия состояния снежного покрытия параметрам, установленным действующим законодательством, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Теперь владелец спортивного парка выплатит потерпевшей компенсацию морального и материального вреда за травму ноги. Она составила порядка 170 тысяч рублей.
В Рыбинске женщина споткнулась на пороге БТИ и отсудила у бюро 200 тысяч рублей.
ну на самом деле не много... скорее всего, суд часть суммы учел, как потерянный заработок, а остальное лечение, моральный вред.
ККК, получит, достаточно обратиться в банк, где у ответчика, существует расчетный счет, приставы уже не нужны, достаточно заявления и оригинал исполнительного листа, обычно в течении 3 дней деньги банк перечисляет на указанный в заявлении счет - получателя.