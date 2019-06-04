Не уступили дорогу: появилось видео ДТП, где такси врезается в столб

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Авария произошла во Фрунзенском районе Ярославля
Появилось видео ДТП во Фрунзенском районе с участием такси.
Напомним, вчера на пересечении Тормозного шоссе и улицы Светлой столкнулись автомобили «Ниссан» и KIA. По сообщению очевидцев, аварию спровоцировал водитель такси.
— «Ниссан» остановился для поворота, а таксист нёсся и задел его, — сообщил очевидец Игорь Камиронов.
Однако на видеозаписи видно, что «Ниссан» выезжает с прилегающей территории и должен был уступить дорогу такси.
— В ДТП обошлось без пострадавших, — уточнили в УГИБДД по Ярославской области.