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Не уступили дорогу: появилось видео ДТП, где такси врезается в столб

Авария произошла во Фрунзенском районе Ярославля

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Появилось видео ДТП во Фрунзенском районе с участием такси.

Напомним, вчера на пересечении Тормозного шоссе и улицы Светлой столкнулись автомобили «Ниссан» и KIA. По сообщению очевидцев, аварию спровоцировал водитель такси.

— «Ниссан» остановился для поворота, а таксист нёсся и задел его, — сообщил очевидец Игорь Камиронов.

Однако на видеозаписи видно, что «Ниссан» выезжает с прилегающей территории и должен был уступить дорогу такси.

— В ДТП обошлось без пострадавших, — уточнили в УГИБДД по Ярославской области.

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