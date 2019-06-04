В Переславле 4-летняя девочка погибла на горке, запутавшись в канатной петле

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Первые подробности трагедии в Ярославской области
Девочка не смогла выкарабкаться из запутавшейся веревки
Трагедия в Переславле-Залесском — катаясь на детской горке, умерла четырехлетняя девочка. По данным следствия, ребенок запутался в петле от каната, который был на горке.
Всё случилось вечером во дворе одного из частных домов.
— По предварительным данным, ребенок, находясь на территории домовладения без присмотра взрослых, катался на горке, являющейся частью игрового комплекса. Запутавшись в петле от каната, девочка получила несовместимые с жизнью травмы, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления «причинение смерти по неосторожности»., проводят судебные экспертизы.