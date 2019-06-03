Иномарки раскидало по трассе: подробности ДТП с пострадавшим в Ярославской области

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Авария случилась на М-8
Машина изуродована после столкновения
Сегодня около пяти часов вечера под Ярославлем случилось мощное ДТП. На выезде из поселка Семибратово столкнулись две иномарки. От удара легковушка Hyundai Solaris отлетела в дорожное ограждение, а другой автомобиль Nissan X-trail перевернулся на бок. Оценить степень повреждения сложно, но судя по фотографиям, не обошлось без пострадавших. На место выехали медики, сотрудники МЧС и ГИБДД. Они выясняют причину аварии.
— В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие три человека и одна единица техники. Есть пострадавший, — рассказал дежурный управления МЧС России по Ярославской области.
Ещё одна авария случилась сегодня в Ярославле. Такси с пассажиром влетело в столб.