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Происшествия

Иномарки раскидало по трассе: подробности ДТП с пострадавшим в Ярославской области

Авария случилась на М-8

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Машина изуродована после столкновения 

Фото: Алла Волкова / «Жесть Ярославль»

Сегодня около пяти часов вечера под Ярославлем случилось мощное ДТП. На выезде из поселка Семибратово столкнулись две иномарки. От удара легковушка Hyundai Solaris отлетела в дорожное ограждение, а другой автомобиль Nissan X-trail перевернулся на бок. Оценить степень повреждения сложно, но судя по фотографиям, не обошлось без пострадавших. На место выехали медики, сотрудники МЧС и ГИБДД. Они выясняют причину аварии.

Машину второго участника ДТП перевернуло набок

Фото: Дмитрий Толоконников / «Жесть Ярославль»

— В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие три человека и одна единица техники. Есть пострадавший, — рассказал дежурный управления МЧС России по Ярославской области.

Части автомобиля разбросало по трассе

Фото: Алла Волкова / «Жесть Ярославль»

Ещё одна авария случилась сегодня в Ярославле. Такси с пассажиром влетело в столб.

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