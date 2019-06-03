Во время раздачи денег Жириновским в Ростове устроили давку. Погиб человек

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Разбираемся в происшествии в Ярославской области
Во время визита в Ростов Великий политик раздавал жителям деньги
В Ростове Великом на трассе М-8 у железнодорожного вокзала погиб человек.
— По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной «Хёндай», совершил наезд на пешехода, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Авария с пешеходом произошла 2 июня в 12:30. В это же время на станцию в Ростов прибывал поезд с федеральным политиком, депутатом Госдумы Владимиром Жириновским, куда спешили многие жители города.
На встрече с жителями Жириновский начал раздавать деньги. Как сообщают очевидцы, прямо в руки людям попадали тысячерублёвые купюры.
— Лидер ЛДПР раздавал халявные тысячерублевки жителям города. В давке никто не пострадал, — написали позже в «Подслушано Борисоглебский ЯрОбл».
Но многие связали эти два инцидента между собой, говоря, что погибший 62-летний мужчина тоже получил халявные деньги, а потом попал под машину. Но в партии это отрицают.
— Это произошло до прибытия поезда. Никакой тысячи рублей у него в руках не было. Вообще не известно, куда он шёл, — ответил депутат Ярославской областной Думы от фракции ЛДПР Андрей Потапов. — Само это место очень аварийное — федеральная трасса с концентрированным движением. По ней фуры ездят, а рядом автовокзал и железнодорожный вокзал. То, что произошло, — ужасно. Мы очень соболезнуем семье погибшего.
Также представитель партии пояснил, что деньги действительно раздавали.
— Мы по всей стране каждый месяц высылаем сторонникам партии по 1000–1500 рублей из фонда партии, который формируется за счёт наших депутатов, — добавил Андрей Потапов.