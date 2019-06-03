Завёл девочек в подъезд: в Ярославле задержали ещё одного педофила

В Ярославле задержали ещё одного педофила. На этот раз извращенца поймали в Заволжском районе.

Как сообщил источник 76.RU, мужчина, по предварительной информации, преклонного возраста завёл двух девочек в подъезд одного из домов на улице Красноборской и стал демонстрировать свои половые органы. Девочки смогли убежать.

— Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Мужчина изолирован от общества. Он находится в психиатрическом стационаре, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.