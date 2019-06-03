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Завёл девочек в подъезд: в Ярославле задержали ещё одного педофила

Извращенца поймали в Заволжском районе

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Мужчина находится в психиатрическом стационаре

Фото: Александра Савельева

В Ярославле задержали ещё одного педофила. На этот раз извращенца поймали в Заволжском районе.

Как сообщил источник 76.RU, мужчина, по предварительной информации, преклонного возраста завёл двух девочек в подъезд одного из домов на улице Красноборской и стал демонстрировать свои половые органы. Девочки смогли убежать.

— Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Мужчина изолирован от общества. Он находится в психиатрическом стационаре, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Напомним, что недавно в Брагино поймали ещё одного мужчину, которого подозревают в приставаниях к детям. Его задержали прохожие. Родители мальчика, к которому подошёл мужчина, рассказали, как всё произошло.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

напал педофилдети

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
3 июн 2019 в 18:26

а преклонный возраст это какой? а, то тут жертвы ЕГЭ и 47 лет, считают преклонным возрастом)))

Иван
3 июн 2019 в 16:56

хорошо, что поймали