Завёл девочек в подъезд: в Ярославле задержали ещё одного педофила

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Извращенца поймали в Заволжском районе
Мужчина находится в психиатрическом стационаре
В Ярославле задержали ещё одного педофила. На этот раз извращенца поймали в Заволжском районе.
Как сообщил источник 76.RU, мужчина, по предварительной информации, преклонного возраста завёл двух девочек в подъезд одного из домов на улице Красноборской и стал демонстрировать свои половые органы. Девочки смогли убежать.
— Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Мужчина изолирован от общества. Он находится в психиатрическом стационаре, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Напомним, что недавно в Брагино поймали ещё одного мужчину, которого подозревают в приставаниях к детям. Его задержали прохожие. Родители мальчика, к которому подошёл мужчина, рассказали, как всё произошло.