Ярославские следователи возбудили уголовное дело после смерти заключённого

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 29-летнего Алексея Сидякина. Мужчина скончался в больнице, куда попал из следственного изолятора № 1.



— Дело возбуждено по части первой статьи 110 Уголовного кодекса — «Доведение до самоубийства», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская.



Алексей Сидякин был осуждён за ложное сообщение об акте терроризма и приговорён к трём годам колонии-поселения. Через Ярославль он проходил этапом. В больницу № 2 мужчина попал месяц назад из СИЗО в Коровниках. Всё время он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких, но спасти его врачам не удалось.

