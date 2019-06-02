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Происшествия
Погиб Алексей Сидякин

Ярославские следователи возбудили уголовное дело после смерти заключённого

29-летний мужчина попал в больницу из СИЗО

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Алексей Седякин через Ярославль проходил по этапу

Фото: Алексей Сидякин / Vk.com

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 29-летнего Алексея Сидякина. Мужчина скончался в больнице, куда попал из следственного изолятора № 1.

— Дело возбуждено по части первой статьи 110 Уголовного кодекса — «Доведение до самоубийства», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская.

Алексей Сидякин был осуждён за ложное сообщение об акте терроризма и приговорён к трём годам колонии-поселения. Через Ярославль он проходил этапом. В больницу № 2 мужчина попал месяц назад из СИЗО в Коровниках. Всё время он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких, но спасти его врачам не удалось.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

СИЗОпроисшествия

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