Пошёл на трясущихся ногах: в центре Ярославля иномарка сбила пешехода

В центре Ярославля на пересечении улицы Республиканской с проспектом Ленина у гостиницы «Турист» водитель на внедорожнике сбил пешехода. Мужчина в момент аварии переходил дорогу по переходу, он только ступил на проезжую часть.

Пешехода подкинуло в воздух, мужчина упал, но смог подняться при помощи подбежавших на помощь людей и на трясущихся ногах уйти с дороги.

— Там замечательно на повороте высадили кусты, мало смелых пешеходов, так ещё и они этих героев прикрывают. Будьте осторожны, этот на своих двоих, но там и на великах, и с колясками бегут на набережную, детей на самокатах пускают, — высказалась об аварии водитель Мария Шалагинова. — Они видят, что встречка стоит и вроде авто нет, а то, что тут по стрелке выезжают, и не догадываются. Там ещё на первых секундах до приближения такой же герой коляску выкатывает на переходе к ЦНТИ, хотя поток едет.

