Внедорожник смял легковушку: из-за серьёзного ДТП в Ярославле образовалась большая пробка

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Фото с места происшествия
В ДТП обошлось без жертв
Около часа назад на проспекте Машиностроителей недалеко от «Глобуса» произошло серьёзное ДТП: столкнулись внедорожник и легковушка. По сообщениям очевидцев, в ДТП обошлось без жертв.
— От «Глобуса» в сторону центра образовалась большая пробка, — сообщают свидетели аварии.
Больше всего досталось отечественному автомобилю. Очевидцы говорят, что участники ДТП стоят возле своих машин. На место аварии уже приехали сотрудники ДПС. Мы уточняем подробности
аварии.