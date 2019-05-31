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Происшествия

Внедорожник смял легковушку: из-за серьёзного ДТП в Ярославле образовалась большая пробка

Фото с места происшествия

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В ДТП обошлось без жертв

Фото: читатель 76.RU

Около часа назад на проспекте Машиностроителей недалеко от «Глобуса» произошло серьёзное ДТП: столкнулись внедорожник и легковушка. По сообщениям очевидцев, в ДТП обошлось без жертв.

— От «Глобуса» в сторону центра образовалась большая пробка, — сообщают свидетели аварии.

Образовалась пробка

Фото: читатель 76.RU

Больше всего досталось отечественному автомобилю. Очевидцы говорят, что участники ДТП стоят возле своих машин. На место аварии уже приехали сотрудники ДПС. Мы уточняем подробности 

аварии.

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