В Ярославской области полностью сгорел купеческий дом

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От исторического здания почти ничего не осталось
Деревянная старинная усадьба уничтожена
В Ярославской области уничтожен ещё один памятник истории и архитектуры. В Пошехонье сгорел деревянный дом купца Воронцова. На туристических порталах его называли одним из лучших строений в Пошехонье, двухэтажное здание постройки 19-го века выполнено в духе классицизма с резным декором в духе народного искусства.
— Очень жаль, что такая красота сгорела. Жаль, что не чтут такое. Никто не знает, он в наследие ЮНЕСКО включён был? — интересуется местная жительница Юлия Соболева.
Местные жители сокрушаются из-за случившегося.
— Там была табличка, что он памятник, потому снести его просто так, видимо, трудно. А место хорошее, в центре города... Ну вот и сгорел. Ушла еще одна часть русской культуры, — прокомментировал Виталий Захваткин.
— Там внутри керамическая плитка от печек была под гжель, — делится воспоминаниями пользователь Elcomm.
— Да, дом очень красивый. Скорее он мог бы иметь значение для истории Пошехонья и Российской истории. Но увы... На улице Любимской, например, есть несколько бывших купеческих домов, в том числе деревянные, полагаю, их ждёт та же судьба, — считает Юлия Деркунская.
В Ярославле в это время в самое сердце зоны ЮНЕСКО впихивают четырёхэтажное современное здание кинотеатра.
Всё не вечно и когда-то должно уйти..В Пошехонье издавна Мужики славились своей мастеровитостью и если уж кому-то этот "Памятник архитектуры" запал в душу, то Умельцы восстановят заново хоть копию,..хоть возведут ещё лучше ! И обойдётся наверняка новая постройка дешевле,..чем если бы ветхий, старый дом "реставрировали" каждый год .