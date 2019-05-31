В Ярославской области полностью сгорел купеческий дом

В Ярославской области уничтожен ещё один памятник истории и архитектуры. В Пошехонье сгорел деревянный дом купца Воронцова. На туристических порталах его называли одним из лучших строений в Пошехонье, двухэтажное здание постройки 19-го века выполнено в духе классицизма с резным декором в духе народного искусства.

— Очень жаль, что такая красота сгорела. Жаль, что не чтут такое. Никто не знает, он в наследие ЮНЕСКО включён был? — интересуется местная жительница Юлия Соболева.

Местные жители сокрушаются из-за случившегося.