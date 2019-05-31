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В Ярославской области полностью сгорел купеческий дом

От исторического здания почти ничего не осталось

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Деревянная старинная усадьба уничтожена 

Фото: Город Пошехонье / vk.com 

В Ярославской области уничтожен ещё один памятник истории и архитектуры. В Пошехонье сгорел деревянный дом купца Воронцова. На туристических порталах его называли одним из лучших строений в Пошехонье, двухэтажное здание постройки 19-го века выполнено в духе классицизма с резным декором в духе народного искусства. 

— Очень жаль, что такая красота сгорела. Жаль, что не чтут такое. Никто не знает, он в наследие ЮНЕСКО включён был? — интересуется местная жительница Юлия Соболева. 

Местные жители сокрушаются из-за случившегося. 

— Там была табличка, что он памятник, потому снести его просто так, видимо, трудно. А место хорошее, в центре города... Ну вот и сгорел. Ушла еще одна часть русской культуры, — прокомментировал Виталий Захваткин.

Так выглядел дом, которому было около 150 лет

Фото: Виталий Захваткин / vk.com

— Там внутри керамическая плитка от печек была под гжель, — делится воспоминаниями пользователь Elcomm.

Здание очень нравилось местным жителям, несмотря на плохое состояние 

Фото: Виталий Захваткин / vk.com

— Да, дом очень красивый. Скорее он мог бы иметь значение для истории Пошехонья и Российской истории. Но увы... На улице Любимской, например, есть несколько бывших купеческих домов, в том числе деревянные, полагаю, их ждёт та же судьба, — считает Юлия Деркунская. 

В Ярославле в это время в самое сердце зоны ЮНЕСКО впихивают четырёхэтажное современное здание кинотеатра. 

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ТЕКСТ

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ТЕГИ

пожардома памятники

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
31 мая 2019 в 20:08

Всё не вечно и когда-то должно уйти..В Пошехонье издавна Мужики славились своей мастеровитостью и если уж кому-то этот "Памятник архитектуры" запал в душу, то Умельцы восстановят заново хоть копию,..хоть возведут ещё лучше ! И обойдётся наверняка новая постройка дешевле,..чем если бы ветхий, старый дом "реставрировали" каждый год .

Наталия
31 мая 2019 в 17:51

Надо было учиться строить у предков, красиво и добротно. А не сокрушаться о старой , пусть и некогда красивой развалине. Которую и сохранить то ни рук ни ума не хватило