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Происшествия

Мама расчувствовалась и обняла: многодетной семье, пострадавшей в пожаре, подарили холодильник

Погорельцам в Ярославской области помог глава Тутаевского района

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Семье привезли холодильник и продукты

Фото: Дмитрий Юнусов / Facebook.com

В селе Никольское Тутаевского района от пожара пострадала многодетная семья. Огонь уничтожил почти все вещи живших в одноэтажном частном доме четверых детей, их мамы и бабушки. Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов решил помочь погорельцам и приехал к ним с подарками.

В пожаре у семьи сгорели все вещи

Фото: Дмитрий Юнусов / Facebook.com

— Повезло, что все остались живы и здоровы, но повреждено имущество, — написал Дмитрий Юнусов на своей странице в фейсбуке. — Необходимо приобретать мебель и бытовую технику, а также восстанавливать дом. 

Глава района вместе с депутатами привёз семье новый холодильник и продукты.

Люди в пожаре не пострадали, но остались без всего

Фото: Дмитрий Юнусов / Facebook.com

Елена расчувствовалась и бросилась обниматься. 


— Вместе с главой поселения Михаилом Ванюшкиным будем помогать с восстановлением кровли, — сказал Дмитрий Юнусов. — Несчастье может постучаться в каждый дом, и важно не оставаться безучастным. Спасибо, друзья, всем, кто откликнулся на наш призыв!

Семье помогают всем районом

Фото: Дмитрий Юнусов / Facebook.com

Пожар в частном доме произошёл 12 мая. Тутаевцы решили помочь семье и открыли сбор. Меньше чем за два часа на карту хозяйки сгоревшего дома перевели 14 тысяч рублей.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

пожар

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
31 мая 2019 в 13:45

Главное живы. Вещи - дело наживное.