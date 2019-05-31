Мама расчувствовалась и обняла: многодетной семье, пострадавшей в пожаре, подарили холодильник

В селе Никольское Тутаевского района от пожара пострадала многодетная семья. Огонь уничтожил почти все вещи живших в одноэтажном частном доме четверых детей, их мамы и бабушки. Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов решил помочь погорельцам и приехал к ним с подарками.



В пожаре у семьи сгорели все вещи Фото: Дмитрий Юнусов / Facebook.com

— Повезло, что все остались живы и здоровы, но повреждено имущество, — написал Дмитрий Юнусов на своей странице в фейсбуке. — Необходимо приобретать мебель и бытовую технику, а также восстанавливать дом. Глава района вместе с депутатами привёз семье новый холодильник и продукты.

Люди в пожаре не пострадали, но остались без всего Фото: Дмитрий Юнусов / Facebook.com

Елена расчувствовалась и бросилась обниматься.

— Вместе с главой поселения Михаилом Ванюшкиным будем помогать с восстановлением кровли, — сказал Дмитрий Юнусов. — Несчастье может постучаться в каждый дом, и важно не оставаться безучастным. Спасибо, друзья, всем, кто откликнулся на наш призыв!

Семье помогают всем районом Фото: Дмитрий Юнусов / Facebook.com