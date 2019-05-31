Мама расчувствовалась и обняла: многодетной семье, пострадавшей в пожаре, подарили холодильник

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Погорельцам в Ярославской области помог глава Тутаевского района
Семье привезли холодильник и продукты
В селе Никольское Тутаевского района от пожара пострадала многодетная семья. Огонь уничтожил почти все вещи живших в одноэтажном частном доме четверых детей, их мамы и бабушки. Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов решил помочь погорельцам и приехал к ним с подарками.
— Повезло, что все остались живы и здоровы, но повреждено имущество, — написал Дмитрий Юнусов на своей странице в фейсбуке. — Необходимо приобретать мебель и бытовую технику, а также восстанавливать дом.
Глава района вместе с депутатами привёз семье новый холодильник и продукты.
Елена расчувствовалась и бросилась обниматься.
— Вместе с главой поселения Михаилом Ванюшкиным будем помогать с восстановлением кровли, — сказал Дмитрий Юнусов. — Несчастье может постучаться в каждый дом, и важно не оставаться безучастным. Спасибо, друзья, всем, кто откликнулся на наш призыв!
Пожар в частном доме произошёл 12 мая. Тутаевцы решили помочь семье и открыли сбор. Меньше чем за два часа на карту хозяйки сгоревшего дома перевели 14 тысяч рублей.