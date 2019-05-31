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Происшествия

На трассе в Ярославской области иномарка сбила лося: животное погибло

Подробности ДТП

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Водитель получил лёгкие травмы

Фото: УМВД по ЯО

В Ярославском районе произошло ДТП с лосем. 30 мая в 22:20 на трассе М-8 23-летний мужчина за рулём «Хёндай» сбил лося.

— В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель получил лёгкие травмы и нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

А вот лось от столкновения с машиной получил смертельные травмы.

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КОММЕНТАРИИ (2)

пасечник
31 мая 2019 в 10:42

пожалеем и помянем лося(

Гость
31 мая 2019 в 10:41

Лоси ведут охоту на автомобили.