На трассе в Ярославской области иномарка сбила лося: животное погибло

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Подробности ДТП
Водитель получил лёгкие травмы
В Ярославском районе произошло ДТП с лосем. 30 мая в 22:20 на трассе М-8 23-летний мужчина за рулём «Хёндай» сбил лося.
— В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель получил лёгкие травмы и нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
А вот лось от столкновения с машиной получил смертельные травмы.