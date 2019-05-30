Ударился головой об машину: появилось видео аварии с мотоциклистом на проспекте Октября

В Сети появилось видео ДТП с мотоциклистом и иномаркой в Ярославле. Авария случилась ещё во вторник 28 мая. Мужчина на мотоцикле ехал по проспекту Октября в сторону центра. Внезапно у дома № 57 он падает набок и ударяется о соседнюю легковушку, которая в этот момент пыталась встать в правый ряд. Байк на несколько метров отбросило вперёд, а сам водитель отлетел к краю дороги.



Можно найти несколько версий, почему мотоциклист не справился с управлением. Если присмотреться, то на видео видна яма. Как раз в том месте, где упал водитель байка.



Мы позвонили в ГИБДД, чтобы узнать причину ДТП:

— Официальная версия ДТП — столкновение. 30-летний водитель мотоцикла сейчас находится в больнице, — рассказали в пресс-службе УГИБДД России по Ярославской области.



Сотрудники ГИБДД приехали на место аварии спустя 10–15 минут Фото: Александра Савельева