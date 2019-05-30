Ударился головой об машину: появилось видео аварии с мотоциклистом на проспекте Октября

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19 апреля 2019
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Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
В Сети появилось видео ДТП с мотоциклистом и иномаркой в Ярославле. Авария случилась ещё во вторник 28 мая. Мужчина на мотоцикле ехал по проспекту Октября в сторону центра. Внезапно у дома № 57 он падает набок и ударяется о соседнюю легковушку, которая в этот момент пыталась встать в правый ряд. Байк на несколько метров отбросило вперёд, а сам водитель отлетел к краю дороги.
Можно найти несколько версий, почему мотоциклист не справился с управлением. Если присмотреться, то на видео видна яма. Как раз в том месте, где упал водитель байка.
Мы позвонили в ГИБДД, чтобы узнать причину ДТП:
— Официальная версия ДТП — столкновение. 30-летний водитель мотоцикла сейчас находится в больнице, — рассказали в пресс-службе УГИБДД России по Ярославской области.
Аварии с мотоциклистами в Ярославской области случаются чуть ли не каждую неделю. Последний случай был в районе Лесных Полян. Мотоциклист столкнулся с KIA. К счастью, водитель байка выжил. А для ярославского мотоциклиста Ивана Салова поездка по Юго-Западной окружной дороге оказалась последней в жизни.