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Происшествия

В Ярославской области в ДТП с лосем погиб мужчина

Авария случилась ночью

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Авария случилась около 22:40

Фото: УМВД России по Ярославской области

Ещё одно ДТП по вине лося случилось вчера ночью в Некрасовском районе. На подъезд к Костромской области 44–летний водитель «Лады Ларгус» врезался в животное, а потом съехал в кювет. Удар пришёлся на сторону пассажира. 59-летний костромич скончался в больнице. Водитель нуждается в амбулаторном лечении. О судьбе лося пока ничего не известно.

— На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В машине ехали костромичи

Фото: МЧС России по Ярославской области

Будьте внимательны на дорогах. На прошлой неделе в Тутаевском районе машина врезалась в лося, а потом улетела в кювет и влетела в дерево. Авария тоже случилась ночью.

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