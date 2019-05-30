В Ярославской области в ДТП с лосем погиб мужчина

Ещё одно ДТП по вине лося случилось вчера ночью в Некрасовском районе. На подъезд к Костромской области 44–летний водитель «Лады Ларгус» врезался в животное, а потом съехал в кювет. Удар пришёлся на сторону пассажира. 59-летний костромич скончался в больнице. Водитель нуждается в амбулаторном лечении. О судьбе лося пока ничего не известно.



— На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

