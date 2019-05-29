Ярославец, оставивший надпись про Путина на полиции: «Не жалею, но понимаю, что поступок глупый»

Ярославец, который нанес баллончиком оскорбительную надпись на здание УМВД по Ярославской области, рассказал, зачем это сделал. Да еще и снимал свои действия на мобильный телефон.



Фото, на котором он изображен идущим вдоль здания полиции с баллончиком в руках, мужчина сам выложил в соцсети. Давать свой номер телефона для разговора он не стал, говорил в переписке. Но показал свой паспорт для идентификации. Личность подтверждает и источник 76.RU, знакомый с ситуаций.

— Я принял на тот момент импульсивное решение, — объяснил 38-летний мужчина. — О своём поступке, скорее, не жалею, но понимаю, что он глупый и ни к чему не приведёт.

