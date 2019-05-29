Ярославец, оставивший надпись про Путина на полиции: «Не жалею, но понимаю, что поступок глупый»

Ярославец, который нанес баллончиком оскорбительную надпись на здание УМВД по Ярославской области, рассказал, зачем это сделал. Да еще и снимал свои действия на мобильный телефон.
Фото, на котором он изображен идущим вдоль здания полиции с баллончиком в руках, мужчина сам выложил в соцсети. Давать свой номер телефона для разговора он не стал, говорил в переписке. Но показал свой паспорт для идентификации. Личность подтверждает и источник 76.RU, знакомый с ситуаций.
— Я принял на тот момент импульсивное решение, — объяснил 38-летний мужчина. — О своём поступке, скорее, не жалею, но понимаю, что он глупый и ни к чему не приведёт.
Уточнил ярославец также, почему нанёс надпись именно на здание полиции.
— Мне нужен был резонанс. Хотел показать людям, что за этими колоннами сидят обычные люди, не стоит их бояться, — говорит мужчина.
Суд по этой истории пока отложен.
Скандал в Ярославле разразился 31 марта, когда неприличную надпись на фасаде здания обнаружил ярославец Кирилл Попутников. Синей краской было выведено 10 букв, составляющих два слова — «Путин» и второе неприличное слово, которое редакция не может публиковать.
Несколько СМИ выложили в Сеть новость о случившемся. Позже руководителям изданий поступили звонки от Роскомнадзора с просьбой снять материалы и то самое фото. Некоторые издания удалили новости. Два СМИ — 76.RU и «Яркуб» — делать этого не стали. Позже оба издания были заблокированы.
Еще позже от РКН пришло уведомление о нарушении закона — публикации новости, содержащей информацию, «выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».
После устранения нарушения издания были вычеркнуты из реестра сайтов, распространяющих запрещенную информацию, и возобновили работу. Скандал обратил на себя внимание российского медиасообщества. Позже в РКН разъяснили, что это была профилактическая работа.
Попутникова, опубликовавшего фото в соцсетях, оштрафовали. А Роскомнадзор объяснил, как теперь можно писать про власть.