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Происшествия
Надпись на полиции: скандал

Ярославец, оставивший надпись про Путина на полиции: «Не жалею, но понимаю, что поступок глупый»

Мужчина снимал свои действия на мобильный телефон

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Мужчина попал на камеры наружного видеонаблюдения

Фото: предоставлено героем публикации

Ярославец, который нанес баллончиком оскорбительную надпись на здание УМВД по Ярославской области, рассказал, зачем это сделал. Да еще и снимал свои действия на мобильный телефон.

Фото, на котором он изображен идущим вдоль здания полиции с баллончиком в руках, мужчина сам выложил в соцсети. Давать свой номер телефона для разговора он не стал, говорил в переписке. Но показал свой паспорт для идентификации. Личность подтверждает и источник 76.RU, знакомый с ситуаций.

— Я принял на тот момент импульсивное решение, — объяснил 38-летний мужчина. — О своём поступке, скорее, не жалею, но понимаю, что он глупый и ни к чему не приведёт.

Уточнил ярославец также, почему нанёс надпись именно на здание полиции.

— Мне нужен был резонанс. Хотел показать людям, что за этими колоннами сидят обычные люди, не стоит их бояться, — говорит мужчина.

Суд по этой истории пока отложен.

Скандал в Ярославле разразился 31 марта, когда неприличную надпись на фасаде здания обнаружил ярославец Кирилл Попутников. Синей краской было выведено 10 букв, составляющих два слова — «Путин» и второе неприличное слово, которое редакция не может публиковать. 

Несколько СМИ выложили в Сеть новость о случившемся. Позже руководителям изданий поступили звонки от Роскомнадзора с просьбой снять материалы и то самое фото. Некоторые издания удалили новости. Два СМИ — 76.RU и «Яркуб» — делать этого не стали. Позже оба издания были заблокированы

Еще позже от РКН пришло уведомление о нарушении закона — публикации новости, содержащей информацию, «выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

После устранения нарушения издания были вычеркнуты из реестра сайтов, распространяющих запрещенную информацию, и возобновили работу. Скандал обратил на себя внимание российского медиасообщества. Позже в РКН разъяснили, что это была профилактическая работа.

Попутникова, опубликовавшего фото в соцсетях, оштрафовали. А Роскомнадзор объяснил, как теперь можно писать про власть.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Карл
29 мая 2019 в 20:18

Мы поняли этот сигнал, но только говорили, что писавший был в бейсболке..Или это пИсавший был..

гость
29 мая 2019 в 19:33

Интересно почему суд отложили? Доказательная база собрана, обвиняемый свою вину не отрицает - но суд откладывают... боятся всплеска общественной активности? Или ждут указаний из Центра?