В пожаре в Медягино сгорели трое детей: можно ли винить мать? Три главных вопроса о трагедии

Сегодня суд вынес приговор женщине, дети которой сгорели в пожаре в селе Медягино в Ярославском районе. Ей назначили два года условно. История, которая произошла полгода назад, до сих пор не укладывается в голове. В ноябре прошлого года погибли две восьмимесячные девочки-двойняшки и их четырёхлетняя сестра. Мать пошла в школу за старшей дочкой. Дома было холодно, так как в окнах не было стёкол. Поэтому Наталья (имя изменено. — Прим. ред.) оставила дома включённый обогреватель. Она часто так делала. Оставляла детей, а сама — за дочкой в школу. Почему же в тот раз произошла трагедия? Мы попытались разобраться, можно ли было избежать беды.

Плохая мать? Многие обвинили Наталью в том, что ей было наплевать на детей, она не занималась их воспитанием. Против Натальи играл тот факт, что, оказывается, её уже лишали родительских прав в отношении четырёх старших детей. Восемь лет назад в её доме также случился пожар. Детей забрали в детский дом. Восстановить родительские права она уже не смогла. А может, не слишком пыталась? Тем более что родились новые дети. Но нашлись и те, кто встал на её защиту. Детей она любила, не пила, пособие тратила на малышей. — Детей забрали, потому что им негде было жить после первого пожара. И денег на существование не было, ведь муж сгорел в том пожаре. В квартире, где она сейчас жила, жили отец, мать и её младшая сестра с шестью своими детьми. Ей просто негде было жить и не на что. Поэтому детей и забрали. Она никогда не пила, — рассказала подруга Натальи. Пожар подстроили? Сразу после трагедии Наталью и оставшуюся дочку поместили в реабилитационный центр. Там-то она и поведала нам свою версию случившегося.

— Я бегала и утром, и вечером до школы — и всё нормально. На родительское собрание ходила, меня полчаса точно не было. Я их накормила, спать уложила и пошла. У нас окошки-то худы, вот я обогреватель и включила. Обогреватель нормальный был… Всегда всё нормально было. Это кто-то подстроил, — говорила женщина. По словам Натальи, соседи недолюбливали её семью, потому что дети постоянно плакали. Она совсем не винила себя в случившемся. Была даже как-то чересчур спокойна. Мы ни разу не видели слёз в её глазах. Как потом объяснил адвокат Натальи, это оттого, что у неё есть психическое заболевание. Она даже не до конца понимает, что произошло. Оставшуюся с ней дочку всё-таки забрали в детский дом. Практически сразу после пожара. Чтобы вернуть девочку, Наталье нужно было решить вопрос с жильём и устроиться на работу.

Муж встал на защиту жены и попросил её не наказывать Фото: Елена Вахрушева

Недоглядели органы опеки? Из реабилитационного центра Наталья поехала домой к мужу. Он живёт не в Медягино, а в Варегово. Но на работу не устраивалась. Тогда Наталью на три месяца ограничили в родительских правах. Девочку на воспитание забрала приёмная семья.

— Сначала девочка находилась в Тутаевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Далее в интересах ребенка с учетом возраста (7 лет) и создания домашних условий для проживания девочка передана под предварительную опеку в семью. В настоящее время девочка проживает в семье опекуна на территории Ярославского района, где созданы необходимые условия для безопасного проживания, роста, развития и воспитания. Девочка окружена заботой со стороны опекуна, посещает школу, вместе с опекуном они выполняют необходимые для учебы домашние задания. Девочка регулярно поддерживает связь со своей мамой, — рассказала начальник управления образования Ярославского района Елена Костыгова. Чиновники, кстати, заверяли: за семьёй смотрели, помогали, ничего такого не замечали. — Женщина состоит на учёте с июля 2008 года по категориям «Многодетная семья», «Одинокая мать» и является получателем мер социальной поддержки. В 2010 году была лишена родительских прав в отношении четырёх детей. В связи с этим органы опеки и попечительства два раза в год обследовали квартиру, где жила мать и её дети. В ходе проверок фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей со стороны матери не было выявлено. Специалисты проводили профилактическую работу с данной семьёй: беседовали, оказывали благотворительную помощь, в том числе к учебному году. Семью регулярно снабжали одеждой и продуктами. Сотрудники администрации неоднократно беседовали с женщиной и проверяли семью. Результаты проверок показывали, что мать надлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, — рассказал нам глава администрации Ярославского района Николай Золотников.