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Происшествия

В Ярославской области грузовик протаранил иномарку: водителя госпитализировали

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии

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Удар пришёлся на правую сторону легковушки

Фото: УМВД России по Ярославской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Ярославской области. Вчера днём, 28 мая, на трассе в Ростовском районе в аварии пострадал водитель легковушки «Опель». По предварительной информации, иномарка столкнулась с машиной ГАЗ, которая ехала ей навстречу. Более того, «Опель» делал разворот и, скорее всего, вовремя не заметил грузовик. От удара иномарку отбросило к отбойнику.

— В результате ДТП 49-летний водитель автомобиля «Опель» госпитализирован с травмами. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, медики, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

А в понедельник в том же районе автомобиль «Рено» столкнулся с КАМАЗом. Пострадали трое.

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