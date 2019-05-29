В Ярославской области грузовик протаранил иномарку: водителя госпитализировали

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Ярославской области. Вчера днём, 28 мая, на трассе в Ростовском районе в аварии пострадал водитель легковушки «Опель». По предварительной информации, иномарка столкнулась с машиной ГАЗ, которая ехала ей навстречу. Более того, «Опель» делал разворот и, скорее всего, вовремя не заметил грузовик. От удара иномарку отбросило к отбойнику.

— В результате ДТП 49-летний водитель автомобиля «Опель» госпитализирован с травмами. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, медики, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

