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Происшествия

«Водитель лежал без сознания»: в Ярославле сбили мотоциклиста

Авария произошла на проспекте Октября в дневной час пик

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Мотоцикл отлетел к трамвайным путям 

Фото: Александра Савельева

В Ярославле на проспекте Октября у дома № 55 сбили мотоциклиста. Он ехал по дороге в сторону центра. 

— Водитель вылетел с мотоцикла метров на 20 и ударился о бордюр. Мужчина лежал без сознания, — рассказал очевидец аварии. 

Рядом на аварийном сигнале стояла белая «Хонда». Сотрудники ГИБДД приехали на место аварии спустя 10–15 минут. На легковушке следов повреждений не видно, у байка помяло топливный бак. Подробности аварии пока выясняются. 

Водитель байка получил травмы

Фото: Александра Савельева

Рядом на аварийке стояла «Хонда»

Фото: Александра Савельева

С началом байкерского сезона в Ярославле всё чаще в аварии попадают мотоциклисты. К сожалению, несколько аварий закончились трагедией. В Переславле 34-летний мотоциклист по непонятным причинам не справился с управлением. Мужчина получил серьёзные травмы, от которых скончался в больнице. 18-летний парень решил покататься с другом. На трассе мотоциклы столкнулись, друг сбежал с места аварии, а молодой человек скончался в больнице. Друзья ещё одного погибшего мотоциклиста открыли сбор денег, чтобы помочь его жене и маленькому сыну.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Видео ДТП с мотоциклом

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