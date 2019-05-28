«Водитель лежал без сознания»: в Ярославле сбили мотоциклиста

В Ярославле на проспекте Октября у дома № 55 сбили мотоциклиста. Он ехал по дороге в сторону центра.
— Водитель вылетел с мотоцикла метров на 20 и ударился о бордюр. Мужчина лежал без сознания, — рассказал очевидец аварии.
Рядом на аварийном сигнале стояла белая «Хонда». Сотрудники ГИБДД приехали на место аварии спустя 10–15 минут. На легковушке следов повреждений не видно, у байка помяло топливный бак. Подробности аварии пока выясняются.
С началом байкерского сезона в Ярославле всё чаще в аварии попадают мотоциклисты. К сожалению, несколько аварий закончились трагедией. В Переславле 34-летний мотоциклист по непонятным причинам не справился с управлением. Мужчина получил серьёзные травмы, от которых скончался в больнице. 18-летний парень решил покататься с другом. На трассе мотоциклы столкнулись, друг сбежал с места аварии, а молодой человек скончался в больнице. Друзья ещё одного погибшего мотоциклиста открыли сбор денег, чтобы помочь его жене и маленькому сыну.