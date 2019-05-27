«Не могла подняться»: в Ярославле девочка пострадала, упав с оборвавшихся качелей

Сегодня вечером в Ярославле во дворе на улице Матросова пострадал ребенок. Качели, на которых сидела девочка, вдруг оборвались и рухнули. Малышка получила серьезные травмы — не смогла встать сама, лежала на земле. Ей вызвали скорую.

— Скорая, по словам очевидцев, ехала 20 минут, — написали в группе «Подслушано в Ярославле», куда и выложили фото случившегося.

В комментариях начали возмущаться — слишком долго ехали медики. Но вины врачей нет.