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Происшествия

«Не могла подняться»: в Ярославле девочка пострадала, упав с оборвавшихся качелей

К ребенку во двор вызвали скорую

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Девочка не смогла сама встать после падения

Фото: «Подслушано в Ярославле»

Сегодня вечером в Ярославле во дворе на улице Матросова пострадал ребенок. Качели, на которых сидела девочка, вдруг оборвались и рухнули. Малышка получила серьезные травмы — не смогла встать сама, лежала на земле. Ей вызвали скорую.

— Скорая, по словам очевидцев, ехала 20 минут, — написали в группе «Подслушано в Ярославле», куда и выложили фото случившегося.

В комментариях начали возмущаться — слишком долго ехали медики. Но вины врачей нет.

Во двор вызвали скорую

Фото: «Подслушано в Ярославле»

— По нормативу скорая и должна уложиться в 20 минут, — прокомментировали в областном департаменте здравоохранения.

Очевидцы крупным планом сфотографировали качели — оказалось, сломалась скобка, соединяющая металлические цепи с конструкцией, на которой висят сами качели.

Недавно чиновники обсуждали состояние детских городков в Ярославле. Проводили инвентаризацию и решали, что делать со старыми и опасными качелями. Предлагали ярославцам самим финансировать содержание площадок.

Та самая сломавшаяся скоба

Фото: «Подслушано в Ярославле»

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Ольга Прохорова

ТЕГИ

качелидетские городки

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
27 мая 2019 в 22:04

Ни девочки, ни мальчики про крутящий момент слыхом не слыхивали. Зато, как здорово не качаться, а закручивать качель и крутиться. И ведь все взрослые молчат об этом.
Это не опасные качали. Это умы закрученные. Не разрешайте крутиться детям на качелях, только раскачиваться.