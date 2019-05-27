Следователи проверят историю с девушкой, которой в голову прилетел заряд салюта

В Ярославле следователи начали доследственную проверку — проверяют историю, случившуюся в День города (девушке в голову прилетел заряд салюта).
— В действиях организаторов мероприятия устанавливается наличие или отсутствие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
О произошедшем во время праздника в соцсетях сообщил супруг девушки. Он утверждает, что заряд попал ей в голову и опалил волосы. Девушка лечится, а ее муж ищет свидетелей случившегося.