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Происшествия

Следователи проверят историю с девушкой, которой в голову прилетел заряд салюта

ЧП случилось в Ярославле в День города

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Муж пострадавшей ищет свидетелей произошедшего

Фото: Елена Вахрушева

В Ярославле следователи начали доследственную проверку — проверяют историю, случившуюся в День города (девушке в голову прилетел заряд салюта).

— В действиях организаторов мероприятия устанавливается наличие или отсутствие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

О произошедшем во время праздника в соцсетях сообщил супруг девушки. Он утверждает, что заряд попал ей в голову и опалил волосы. Девушка лечится, а ее муж ищет свидетелей случившегося.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

День города 2019Салют

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КОММЕНТАРИИ (1)

Инженер1
27 мая 2019 в 20:41

Сперва нажрутся, затем обвиняют