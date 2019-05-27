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Происшествия

«Обещала закодироваться»: ярославец убил жену за то, что она пришла домой навеселе

Супруги неоднократно ссорились из-за того, что женщина часто выпивала

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Муж убил жену дома

Фото: Александра Савельева

В Ярославле будут судить мужчину, который убил жену за то, что она много выпивала. Муж долгое время упрашивал супругу бросить пить. Она даже обещала, что закодируется. Но тяга к алкоголю пересилила любовь к супругу. Женщина напивалась снова и снова.

— В феврале текущего года женщина пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Супруги снова поругались из-за этого. Мужчина начал избивать жену твёрдым тупым предметом. Женщина скончалась от множественных повреждений внутренних органов и грудной клетки, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

54-летний мужчина вину признал полностью. Дело направлено в суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Анна Лурье

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