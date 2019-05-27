«Обещала закодироваться»: ярославец убил жену за то, что она пришла домой навеселе

В Ярославле будут судить мужчину, который убил жену за то, что она много выпивала. Муж долгое время упрашивал супругу бросить пить. Она даже обещала, что закодируется. Но тяга к алкоголю пересилила любовь к супругу. Женщина напивалась снова и снова.

— В феврале текущего года женщина пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Супруги снова поругались из-за этого. Мужчина начал избивать жену твёрдым тупым предметом. Женщина скончалась от множественных повреждений внутренних органов и грудной клетки, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.