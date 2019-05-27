Появилось видео ДТП, где машина улетела в торговый центр

В Сети появилось видео, как иномарка после мощного столкновения с другим автомобилем отлетела в торговый центр. ДТП случилось 26 мая на перекрёстке проспекта Толбухина и улицы Большой Октябрьской. На кадрах видно, как одна легковушка таранит другую.



— Это произошло очень быстро: удар — и машины отбросило в разные стороны друг от друга, — рассказывали очевидцы. — Одна из них улетела в торговый центр «Петровский пассаж». Но обошлось без трагедии — из людей никто не погиб, обошлось без тяжёлых травм.

