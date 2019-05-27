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Происшествия

Появилось видео ДТП, где машина улетела в торговый центр

Авария случилась накануне в центре Ярославля

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Повезло, что в этот момент на тротуаре никого не было

Фото: SafeRegion

В Сети появилось видео, как иномарка после мощного столкновения с другим автомобилем отлетела в торговый центр. ДТП случилось 26 мая на перекрёстке проспекта Толбухина и улицы Большой Октябрьской. На кадрах видно, как одна легковушка таранит другую.

— Это произошло очень быстро: удар — и машины отбросило в разные стороны друг от друга, — рассказывали очевидцы. — Одна из них улетела в торговый центр «Петровский пассаж». Но обошлось без трагедии — из людей никто не погиб, обошлось без тяжёлых травм.

Вчера в Ярославской области машина вылетела в кювет. У водителя не было шансов выжить. Он погиб на месте, а 10-летнюю девочку увезли в больницу.

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