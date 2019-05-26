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Происшествия
Погиб Алексей Сидякин

В УФСИН рассказали, как погибший в Ярославле заключённый оказался в больнице

В ведомстве провели служебную проверку, чтобы выяснить, пытают ли в Коровниках людей

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29-летний Алексей Сидякин проходил через Ярославль по этапу

Фото: Алексей Сидякин / vk.com

Специалисты управления ФСИН России по Ярославской области отреагировали на сообщения СМИ о гибели 29-летнего Алексея Сидякина, за жизнь которого врачи боролись целый месяц. К медикам в тяжёлом состоянии мужчина попал из СИЗО № 1, который находится в Коровниках.

— По факту появления в интернете сведений о якобы избиении осуждённого в СИЗО-1 сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В официальном сообщении регионального управления ФСИН сказано, что 28 апреля Сидякина обнаружили в камере, где он пытался покончить с собой.

— На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа с медицинским работником, осуждённому оказаны реанимационные мероприятия, — говорят в УФСИН. — На момент осмотра у него следов пыток и насилия не обнаружено. В соответствии с медицинскими показаниями осуждённый этапирован в больницу для оказания необходимого лечения.

В УФСИН уже провели служебную проверку, а сейчас делом занимается Следственный комитет. Правозащитники считают, что осуждённого жестоко пытали сотрудники ФСИН, а сейчас они попросту заметают следы.

— Врачи установили на теле погибшего следы избиения — синяки, порезы на руках и характерные для удушения отметины на шее, — уточнил правозащитник. — Сотрудники УФСИН скрывали ЧП от родственников Алексея Сидякина: не сообщили им о пытках, о коме, об «освобождении», не извинились перед ними и даже не помогли маме заботиться последние дни о своём сыне.

Известно, что осуждённый за ложное сообщение об акте терроризма Алексей Сидякин из Подмосковья умер в Ярославле в больнице № 2, куда он попал из следственного изолятора № 1, расположенного в Коровниках. Мужчина был приговорён к трём годам колонии-поселения, через Ярославль он проходил этапом. В больницу он попал месяц назад и всё время находился на аппарате искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось. Перед смертью он был освобождён приговором суда из-за плохого состояния здоровья. Основатель движения «Гулагу нет» Владимир Осечкин направил по поводу случившегося заявления в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, управление ФСИН, а также в комитеты против пыток ООН и Европейского суда по правам человека. Там он указал, что мужчина мог скончаться от пыток, которые к нему применялись — ему диагностировали черепно-мозговую травму и отёк головного мозга, он находился в коме.

Ранее Ярославская область несколько раз попадала в центр скандала из-за того, что в изоляторах и колониях региона сотрудники ФСИН пытали заключённых.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
26 мая 2019 в 17:33

Может его убили те же, кто убил мужика на окраине Ярославля в , в домике, весной 2016 ? Описание травм,из публикаций, и там ,и здесь очень похожи. И кто покрывает ("крышует") этих убийц ?