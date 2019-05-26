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Происшествия
Погиб Алексей Сидякин

Врачи месяц боролись за жизнь погибшего осуждённого, который попал в больницу из СИЗО

Следователи заинтересовались информацией о пытках в ярославском изоляторе

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29-летний Алексей Сидякин проходил через Ярославль по этапу

Фото: Алексей Сидякин / vk.com

Гибелью 29-летнего Алексея Сидякина заинтересовались правоохранительные органы. По фактам, которые через СМИ рассказали правозащитники, следователи инициировали доследственную проверку.

— В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщила официальный представитель СУ СУК по Ярославской области Кристина Гузовская.

Известно, что осуждённый за ложное сообщение об акте терроризма Алексей Сидякин умер в Ярославле в больнице № 2, куда он попал из следственного изолятора № 1, расположенного в Коровниках. Мужчина был приговорён к трём годам колонии-поселения, через Ярославль он проходил этапом. В больницу он попал месяц назад и всё время находился на аппарате искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось. Основатель движения «Гулагу нет» Владимир Осечкин направил по поводу случившегося заявления в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, управление ФСИН, а также в комитеты против пыток ООН и Европейского суда по правам человека. Там он указал, что мужчина мог скончаться от пыток, которые к нему применялись — ему диагностировали черепно-мозговую травму и отёк головного мозга, он находился в коме.

— Врачи установили на теле погибшего следы избиения — синяки, порезы на руках и характерные для удушения отметины на шее, — уточнил правозащитник. — Сотрудники УФСИН скрывали ЧП от родственников Алексея Сидякина: не сообщили им о пытках, о коме, об «освобождении», не извинились перед ними и даже не помогли маме заботиться последние дни о своём сыне.

В управлении ФСИН официально эту информацию не комментируют. Но как пояснил источник 76.RU в СИЗО, есть информация, что Сидякин сам свёл счёты с жизнью. Ранее Ярославская область несколько раз попадала в центр скандала из-за того, что в изоляторах и колониях региона сотрудники ФСИН пытали заключённых.

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КОММЕНТАРИИ (5)

РАИМУС
26 мая 2019 в 17:15

РЕВОЛЮЦИЯ 2019 осень срочтно иначе все
уже все
пора революция 2019

РЕВОЛЮЦИЯ 2019 ГОДА

РАЙМУС
26 мая 2019 в 17:13

хватит уже наведиет порядка тюрьмах и полцици чтоб не сжали невиновных
чтобы полция служил хрошеи лбюди истем тчоыб лвит банлит и спатсь невиновных
невиных
а не ка час имперяи зла даже аду лучше чме в россии сегодян
и армия рсоси сделаите уж епордка навдеиет там издевться над деьтми
и срочтную армию отмнеит нало чоыб контракная армяи полностью
и давиате уже свргенм тиран путина революция 2019 года
революция сврегнем тирана
хватит уже эти рожы вот лучше путина так пытали и убили чем этого невиновного
каво матери отцу детмя парня а
братья сетрам

падонки

все давиате уже все етсь у нас нормлаьыне пацаны вс еосберемся и подговисимя и революция 2019 свржени путина килера наилеи убить путиан сразу 90 метсь стерлять в него оптм революция чтоыб мафию свргетаь

спасибо

РАИМУС
26 мая 2019 в 17:08

вот релаьно уже достало тчо в аомиии издеваюстяь над детьми что тбрьме сажают невиновных над нми издевюатяь ломают их опкают наисвлте бьте нуижают затслвют мыть сортиры полы в арми и на зоне это стмрено посл еэтого етбя влицо там харкать станут ну в арми етьс устанве чтаис москве моедт не так но то там тоел издевюастяь
но вот
крелмь может хзвтаит над людьми издевастсья а
вы же издеваетсь над людьми
ваше псхиолгяи пдакони этораб ынад нми нало униатт все рсосиня рабы вс ерсосисн ерабы кремля ндао издеватсья над нами да
соеть имеите падонки
вот елис ввашего сына врука по круг пустили отмолрен охранкиик или зеки толпои а
уроды и саи жвиет лох пацуна я хчо ужить ка увжаемы челоке пртос хороши

и мне больено тчо етсь такая влатсь в россии что еть в нарео гопники фу нас вас

верб что пилут и унас ка зеленсик однажыд и мы тоед станем
цивлнвои старрнои

сша амеркиар спаисте вы уженас от этого безумца путин он негодяин 20 лет у власти а люди страдают он падонок ему не то что плевтаь он злораден он радуетсья когда камуто плохо это падонок