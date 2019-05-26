Врачи месяц боролись за жизнь погибшего осуждённого, который попал в больницу из СИЗО

Известно, что осуждённый за ложное сообщение об акте терроризма Алексей Сидякин умер в Ярославле в больнице № 2, куда он попал из следственного изолятора № 1, расположенного в Коровниках. Мужчина был приговорён к трём годам колонии-поселения, через Ярославль он проходил этапом. В больницу он попал месяц назад и всё время находился на аппарате искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось. Основатель движения «Гулагу нет» Владимир Осечкин направил по поводу случившегося заявления в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, управление ФСИН, а также в комитеты против пыток ООН и Европейского суда по правам человека. Там он указал, что мужчина мог скончаться от пыток, которые к нему применялись — ему диагностировали черепно-мозговую травму и отёк головного мозга, он находился в коме.

— Врачи установили на теле погибшего следы избиения — синяки, порезы на руках и характерные для удушения отметины на шее, — уточнил правозащитник. — Сотрудники УФСИН скрывали ЧП от родственников Алексея Сидякина: не сообщили им о пытках, о коме, об «освобождении», не извинились перед ними и даже не помогли маме заботиться последние дни о своём сыне.



В управлении ФСИН официально эту информацию не комментируют. Но как пояснил источник 76.RU в СИЗО, есть информация, что Сидякин сам свёл счёты с жизнью. Ранее Ярославская область несколько раз попадала в центр скандала из-за того, что в изоляторах и колониях региона сотрудники ФСИН пытали заключённых.

