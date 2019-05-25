Ярославца, который до смерти забил отчима ломом, отпустили на свободу

Ярославца, который до смерти забил отчима ломом, отпустили из-под стражи. Об этом 76.RU рассказали знакомые семьи.



Вчера состоялись похороны погибшего мужчины. По словам его знакомых, вдова пришла на панихиду и сообщила всем, что у них всё хорошо, сын находится дома.



— Похороны организовали коллеги Олега, — рассказали знакомые семьи.



В СУ СК РФ по Ярославской области подтвердили информацию о том, что молодой человек сейчас находится на свободе.



— Он отпущен под подписку о невыезде, — уточнили следователи.

