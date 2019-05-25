Ярославца, который до смерти забил отчима ломом, отпустили на свободу

Ярославца, который до смерти забил отчима ломом, отпустили из-под стражи. Об этом 76.RU рассказали знакомые семьи.
Вчера состоялись похороны погибшего мужчины. По словам его знакомых, вдова пришла на панихиду и сообщила всем, что у них всё хорошо, сын находится дома.
— Похороны организовали коллеги Олега, — рассказали знакомые семьи.
В СУ СК РФ по Ярославской области подтвердили информацию о том, что молодой человек сейчас находится на свободе.
— Он отпущен под подписку о невыезде, — уточнили следователи.
Напомним, что убийство произошло в ночь с 12 на 13 мая на улице 1-й Смоленской в Ярославле. 20-летний парень забил отчима ломом, а потом спрятал тело в погреб. Нам удалось связаться с мамой молодого человека. Она сказала, что в трагедии винит себя, и рассказала, почему её сын решился на такой страшный поступок.