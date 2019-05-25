В Ярославской области скончался полковник полиции в отставке Сергей Лисенков. Ему был всего 51 год. Сергея Лисенкова не стало вчера днём.



— Сергей Иванович всю свою жизнь отдал службе в органах внутренних дел. Прошел путь от участкового уполномоченного полиции до руководителя территориального органа МВД России на районном уровне. С 2007 по 2015 год возглавлял ОМВД России по Некрасовскому району, затем ушел в отставку, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Сергей Лисенков трудился в Некрасовском районе. При нём было раскрыто немало резонансных дел. В том числе и ограбление отделения почты в Бурмакино.

