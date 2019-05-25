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Происшествия

В Ярославской области скончался полковник полиции

Сергею Лисенкову был всего 51 год

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Сергей скончался вчера

Фото: УМВД по ЯО

В Ярославской области скончался полковник полиции в отставке Сергей Лисенков. Ему был всего 51 год. Сергея Лисенкова не стало вчера днём.

— Сергей Иванович всю свою жизнь отдал службе в органах внутренних дел. Прошел путь от участкового уполномоченного полиции до руководителя территориального органа МВД России на районном уровне. С 2007 по 2015 год возглавлял ОМВД России по Некрасовскому району, затем ушел в отставку, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сергей Лисенков трудился в Некрасовском районе. При нём было раскрыто немало резонансных дел. В том числе и ограбление отделения почты в Бурмакино.

Прощание с Сергеем Лисенковым состоится сегодня в посёлке Некрасовское.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Василий
25 мая 2019 в 13:15

Глаза добрые у человека.