В Рыбинске иномарка чуть не врезалась в театр

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Фотографии с места ДТП в Ярославской области
К месту ДТП приехали сотрудники МЧС
Вчера около четырёх часов вечера в Рыбинске случилось ДТП. На перекрёстке улиц Плеханова и Луначарского столкнулись два автомобиля. Кроссовер KIA Sorento не поделил дорогу с KIA Ceed. От мощного удара легковушка отлетела в соседнее здание театра кукол.
— Мимо проходили, сантиметров 30 между зданием и машиной. Она влетела между ограждений, где пешеходная зона, — рассказывает очевидец Светлана.
На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Похожее ДТП уже случалось в Рыбинске. Тогда одна из иномарок вылетела на тротуар. Пострадали люди.