В Рыбинске иномарка чуть не врезалась в театр

Вчера около четырёх часов вечера в Рыбинске случилось ДТП. На перекрёстке улиц Плеханова и Луначарского столкнулись два автомобиля. Кроссовер KIA Sorento не поделил дорогу с KIA Ceed. От мощного удара легковушка отлетела в соседнее здание театра кукол.

Повезло, что на тротуаре не было пешеходов

— Мимо проходили, сантиметров 30 между зданием и машиной. Она влетела между ограждений, где пешеходная зона, — рассказывает очевидец Светлана.





На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

