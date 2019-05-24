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Происшествия

В Рыбинске иномарка чуть не врезалась в театр

Фотографии с места ДТП в Ярославской области

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К месту ДТП приехали сотрудники МЧС

Фото: Виктория Смирнова

Вчера около четырёх часов вечера в Рыбинске случилось ДТП. На перекрёстке улиц Плеханова и Луначарского столкнулись два автомобиля. Кроссовер KIA Sorento не поделил дорогу с KIA Ceed. От мощного удара легковушка отлетела в соседнее здание театра кукол. 

Повезло, что на тротуаре не было пешеходов

Фото: Черёмуха / Vk.com

— Мимо проходили, сантиметров 30 между зданием и машиной. Она влетела между ограждений, где пешеходная зона, — рассказывает очевидец Светлана. 


На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. 

Похожее ДТП уже случалось в Рыбинске. Тогда одна из иномарок вылетела на тротуар. Пострадали люди.

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