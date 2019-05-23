Из-за двух иномарок на оживлённом перекрёстке Ярославля образовалась пробка

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Подробности аварии в центре города
Сегодня вечером в центре Ярославля случилось ДТП. Перекрёсток улиц Чайковского и Пушкина не поделили две иномарки. Чёрная «Тойота» столкнулась с «Фольксвагеном».
— Дыма нет, все живы, — рассказал очевидец и автор фотографий Филипп Кегелес.
По словам очевидцев, «Тойота» поехала на красный сигнал светофора.
По «Яндекс.Картам» в районе торгового центра «Аура» сейчас пробка.