Из-за двух иномарок на оживлённом перекрёстке Ярославля образовалась пробка

Сегодня вечером в центре Ярославля случилось ДТП. Перекрёсток улиц Чайковского и Пушкина не поделили две иномарки. Чёрная «Тойота» столкнулась с «Фольксвагеном».



— Дыма нет, все живы, — рассказал очевидец и автор фотографий Филипп Кегелес.



По словам очевидцев, «Тойота» поехала на красный сигнал светофора.



По «Яндекс.Картам» в районе торгового центра «Аура» сейчас пробка.