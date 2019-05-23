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Происшествия

Из-за двух иномарок на оживлённом перекрёстке Ярославля образовалась пробка

Подробности аварии в центре города

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Фото: Филипп Кегелес

Сегодня вечером в центре Ярославля случилось ДТП. Перекрёсток улиц Чайковского и Пушкина не поделили две иномарки. Чёрная «Тойота» столкнулась с «Фольксвагеном».

— Дыма нет, все живы, — рассказал очевидец и автор фотографий Филипп Кегелес.

По словам очевидцев, «Тойота» поехала на красный сигнал светофора.

По «Яндекс.Картам» в районе торгового центра «Аура» сейчас пробка.

В районе «Ауры» движение затруднено 

Фото: «Яндекс.Карты»

На место выехали сотрудники ГИБДД

Фото: Филипп Кегелес

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
23 мая 2019 в 21:54

Хотел быть оригинальным покупая номер "666" ..- пожинай урожай !!