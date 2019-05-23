Полиция выяснит, кто заставлял мальчика бросаться под машины

Полиция выяснит, кто издевался над мальчиком и заставлял его выбегать на проезжую часть.



Напомним, в интернет выложили запись с видеорегистратора, на которой видно, как ребёнок перебегает дорогу прямо перед проезжающими машинами. Водитель, на регистратор которого и попал этот инцидент, остановился рядом с ребёнком и спросил у него, что случилось. Мальчик рассказал, что над ним издевались одноклассники.

— По информации, опубликованной в интернете, полиция проводит проверку, — уточнили в УМВД по Ярославской области.