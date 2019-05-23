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Полиция выяснит, кто заставлял мальчика бросаться под машины

Видео с инцидентом в Ярославле попало в соцсети

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Мальчик сказал, что над ним издевались одноклассники

Фото: «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский» / Vk.com

Полиция выяснит, кто издевался над мальчиком и заставлял его выбегать на проезжую часть.

Напомним, в интернет выложили запись с видеорегистратора, на которой видно, как ребёнок перебегает дорогу прямо перед проезжающими машинами. Водитель, на регистратор которого и попал этот инцидент, остановился рядом с ребёнком и спросил у него, что случилось. Мальчик рассказал, что над ним издевались одноклассники.

— По информации, опубликованной в интернете, полиция проводит проверку, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

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Анна Лурье

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
23 мая 2019 в 14:02

На видео ребенок перебегает дорогу и все. Никаких фактов, подтверждающих, что его кто-то что-то заставлял делать нет. Зачем это выкладывать? Если факт имел место, то это дело ПДН, опросят, разберутся и поставят на учет. Тем более если это были одноклассники.