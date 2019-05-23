Ночное ДТП: на трассе в Ярославской области машина вылетела в кювет

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В аварии есть пострадавшие
Пострадал водитель
Сегодня ночью на трассе в Борисоглебском районе произошло ДТП. Водитель машины «Лада Калина» не справился с управлением и вылетел в кювет. От удара автомобиль получил серьёзные повреждения.
— В ДТП пострадал 28-летний водитель «Лады», — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Мужчину госпитализировали.