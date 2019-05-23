Ночное ДТП: на трассе в Ярославской области машина вылетела в кювет

Сегодня ночью на трассе в Борисоглебском районе произошло ДТП. Водитель машины «Лада Калина» не справился с управлением и вылетел в кювет. От удара автомобиль получил серьёзные повреждения.

— В ДТП пострадал 28-летний водитель «Лады», — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Мужчину госпитализировали.