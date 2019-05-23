Четверых увезли в больницу: на трассе в Ростовском районе «Фольксваген» на скорости сбил лося

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Всего в машине ехали пять человек
В аварии остался невредимым только водитель
Этой ночью около 2:50 на трассе М-8 «Фольксваген» с пятью людьми на борту влетел в лося. Авария случилась в Ростовском районе. За рулём находился 48-летний водитель, и он оказался единственным, кто не пострадал в аварии.
В больницу увезли молодого 24-летнего мужчину, 27-летнюю женщину, 43-летнего мужчину, с ушибами отпустили домой 34-летнего пассажира.
— Лось после столкновения погиб. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Недавно двое ярославцев спасли толпу от пьяного водителя за рулём, запрыгнув в его машину на ходу.