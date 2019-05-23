«Это карма»: в ярославском дворе земля провалилась прямо под колёсами авто

В одном из ярославских дворов прямо под колёсами машины, заехавшей на газон, начала проваливаться земля. Водитель попытался выехать из ямы, но яма стала только больше расползаться, а из-под земли потекла вода. Пока мужчины искали, что можно подложить под колёса машине, прохожие сняли случившееся на видео.



Ролик выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». Ярославцы сошлись во мнении, что не надо было водителю заезжать на газон.



— Это мгновенная карма, ибо нечего на газоне тачку ставить, — написала в паблике Жанна Николаева.

