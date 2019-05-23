«Это карма»: в ярославском дворе земля провалилась прямо под колёсами авто

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Происшествие сняли на видео
Машина застряла на газоне
В одном из ярославских дворов прямо под колёсами машины, заехавшей на газон, начала проваливаться земля. Водитель попытался выехать из ямы, но яма стала только больше расползаться, а из-под земли потекла вода. Пока мужчины искали, что можно подложить под колёса машине, прохожие сняли случившееся на видео.
Ролик выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». Ярославцы сошлись во мнении, что не надо было водителю заезжать на газон.
— Это мгновенная карма, ибо нечего на газоне тачку ставить, — написала в паблике Жанна Николаева.
Парковаться на газонах - это не по-людски. Насколько мне известно, штраф за подобное деяние не предусмотрен, его введение в компетенции местных властей.
да уж лучше пусть тачка сегодня колесом завалится, чем завтра труп ребёнка оттуда оттуда вытаскивать. поэтому осуждать - такое себе. может он чью то жизнь так спас. пути Господни неисповедимы.