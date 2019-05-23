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Происшествия

«Это карма»: в ярославском дворе земля провалилась прямо под колёсами авто

Происшествие сняли на видео

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Машина застряла на газоне

Фото: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

В одном из ярославских дворов прямо под колёсами машины, заехавшей на газон, начала проваливаться земля. Водитель попытался выехать из ямы, но яма стала только больше расползаться, а из-под земли потекла вода. Пока мужчины искали, что можно подложить под колёса машине, прохожие сняли случившееся на видео.

Ролик выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». Ярославцы сошлись во мнении, что не надо было водителю заезжать на газон.

— Это мгновенная карма, ибо нечего на газоне тачку ставить, — написала в паблике Жанна Николаева.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
23 мая 2019 в 09:50

Парковаться на газонах - это не по-людски. Насколько мне известно, штраф за подобное деяние не предусмотрен, его введение в компетенции местных властей.

Гость
23 мая 2019 в 08:38

да уж лучше пусть тачка сегодня колесом завалится, чем завтра труп ребёнка оттуда оттуда вытаскивать. поэтому осуждать - такое себе. может он чью то жизнь так спас. пути Господни неисповедимы.

Петя
23 мая 2019 в 07:07

А на кой ляд ваш портал нужен, если все новости из ВК ? Пардон, про разову материал самостоятельный