В ДТП под Ярославлем пострадал мотоциклист

В районе Лесных Полян произошла авария — столкнулись KIA и мотоцикл Suzuki.



— Авария произошла 21 мая около 20 часов, — рассказали в Управлении ГИБДД по Ярославской области. — Водитель автомобиля KIA при повороте не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, двигавшемуся со встречного направления.



В аварии мотоциклист получил травмы. С места ДТП его увезли в больницу.



За последнее время в ДТП попали несколько мотоциклистов. К сожалению, несколько аварий закончились трагедией. В Переславле 34-летний мотоциклист по непонятным причинам не справился с управлением. Мужчина получил серьёзные травмы, от которых скончался в больнице. 18-летний парень решил покататься с другом. На трассе мотоциклы столкнулись, друг сбежал с места аварии, а молодой человек скончался в больнице. Друзья ещё одного погибшего мотоциклиста открыли сбор денег, чтобы помочь его жене и маленькому сыну.

