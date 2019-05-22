В ДТП под Ярославлем пострадал мотоциклист

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У Лесных Полян в мотоцикл врезалась KIA
Авария произошла у Лесных Полян
В районе Лесных Полян произошла авария — столкнулись KIA и мотоцикл Suzuki.
— Авария произошла 21 мая около 20 часов, — рассказали в Управлении ГИБДД по Ярославской области. — Водитель автомобиля KIA при повороте не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, двигавшемуся со встречного направления.
В аварии мотоциклист получил травмы. С места ДТП его увезли в больницу.
За последнее время в ДТП попали несколько мотоциклистов. К сожалению, несколько аварий закончились трагедией. В Переславле 34-летний мотоциклист по непонятным причинам не справился с управлением. Мужчина получил серьёзные травмы, от которых скончался в больнице. 18-летний парень решил покататься с другом. На трассе мотоциклы столкнулись, друг сбежал с места аварии, а молодой человек скончался в больнице. Друзья ещё одного погибшего мотоциклиста открыли сбор денег, чтобы помочь его жене и маленькому сыну.