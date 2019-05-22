Пьяная мама ушла гулять: в отношении женщины, чей ребёнок выпал из окна, возбудили дело

В Ярославской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Углича, чей ребёнок выпал из окна третьего этажа.

По данным следствия, 5-летний мальчик остался дома в коммуналке один, когда пьяная мать ушла по своим делам. Видимо, решила, что раз он спит, ничего страшного с ним не случится.

— При этом женщина видела, что оконные рамы кухонного окна открыты, но не придала этому значения, не уделив должного внимания безопасности ребенка, — уточняет Следственный комитет.