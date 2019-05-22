Пьяная мама ушла гулять: в отношении женщины, чей ребёнок выпал из окна, возбудили дело

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В Ярославской области 5-летний мальчик пролетел три этажа
В Ярославской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Углича, чей ребёнок выпал из окна третьего этажа.
По данным следствия, 5-летний мальчик остался дома в коммуналке один, когда пьяная мать ушла по своим делам. Видимо, решила, что раз он спит, ничего страшного с ним не случится.
— При этом женщина видела, что оконные рамы кухонного окна открыты, но не придала этому значения, не уделив должного внимания безопасности ребенка, — уточняет Следственный комитет.
Но малыш проснулся, пошёл искать маму и полез на подоконник.
— Он прошел на кухню, забрался на подоконник и выпал из открытого окна. С полученными телесными повреждениям ребенок был госпитализирован. В настоящее время его жизнь вне опасности, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.
Сейчас следователи изучили все обстоятельства, проверили, почему мама бросила ребенка дома одного, как она вообще за ним присматривала и воспитывала. В итоге семью поставили на учёт. А сама мать идёт по статье 125 УК (оставление в опасности). Если дело дойдет до суда и её вина будет доказана, женщине грозит срок до одного года.