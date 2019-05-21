«Муж украл деньги из копилки ребёнка»: в семье рассказали, за что молодой ярославец убил отчима

Стали известны подробности жестокого убийства в Ярославле, где 20-летний парень расправился со своим отчимом. 76.RU удалось пообщаться с женой убитого мужчины. Состояние женщины сейчас описать сложно. Она сидит на таблетках и не может спать. В этой трагедии Татьяна винит себя. — Я не знаю, что мне делать! Как мне сына спасать... — плачет женщина. — Я во всём виновата. Мы с Олегом не жили уже давно, только не развелись. Я по доброте душевной его пускала домой. Он придёт и просит: «Пусти хоть переночевать». А мне и кошку-то жалко выгнать...

Татьяна рассказывает: скандалы в семье начались давно, когда старшему сыну было 12 лет. По словам Татьяны, муж несколько раз бил её, она писала заявления в полицию. Сын всегда был на стороне матери. За несколько дней до трагедии муж Татьяны снова заявился к ним домой. Там был только младший сын женщины — ещё совсем ребёнок. Мальчик гулял во дворе, когда Олег пришёл. — Мы живём в частном доме, у нас двери не закрываются. Он зашёл внутрь. Мой младший сын копил деньги на телефон, в копилке у него лежало 5800. Олег эти деньги забрал. Я с работы прихожу, а младший мне говорит: «Мама, у меня деньги пропали». И мы поняли, кто их взял. Я звоню мужу, в трубку кричу: «Ну как тебе не стыдно, у ребёнка воровать!» — плачет Татьяна, вспоминая, что произошло.

Старшего сына несколько дней дома не было. Татьяна говорит: он у неё спортсмен и сталкер, любит лазать по заброшенным местам, собирался в Чернобыль. В тот момент, когда всё это произошло, дома его не было. Потом он вернулся, и мама рассказала ему, что случилось.

В тот вечер, когда произошла трагедия, муж Татьяны снова пришёл к ним в дом. — Он с сыном столкнулся в калитке. Сын ему говорит: «Что же ты делаешь? Как тебе не стыдно?» Тот в ответ начал его обзывать. У мужа язык ещё такой... поганый! Сын и говорит, что ударил его в ответ на обзывательство. А у нас там пристройка такая... Лом валялся. Сын говорит: «Я его стукнул, а потом ничего не помню...» — голос у женщины сорвался, она снова начала громко плакать. — Надо было мне сразу всё сказать! А он его спрятал... Он просто испугался. Вы представляете, он целую неделю с этим ходил, мучился... Я не знаю, что мне делать... У меня сын такой хороший, такой ответственный... В то же время, знакомые убитого мужчины это отрицают. Они говорят, что Олег, хоть и любил выпить, но никогда не стал бы воровать. Тем более, у него была постоянная работа, где он неплохо зарабатывал. Татьяна говорит, что сейчас она выставила квартиру на продажу, чтобы оплатить адвокатов. Всё, что её сейчас волнует, это судьба сына.