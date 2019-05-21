«Муж украл деньги из копилки ребёнка»: в семье рассказали, за что молодой ярославец убил отчима

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Мама парня во всём винит себя
Отчим и пасынок давно не ладили
Стали известны подробности жестокого убийства в Ярославле, где 20-летний парень расправился со своим отчимом.
76.RU удалось пообщаться с женой убитого мужчины. Состояние женщины сейчас описать сложно. Она сидит на таблетках и не может спать. В этой трагедии Татьяна винит себя.
— Я не знаю, что мне делать! Как мне сына спасать... — плачет женщина. — Я во всём виновата. Мы с Олегом не жили уже давно, только не развелись. Я по доброте душевной его пускала домой. Он придёт и просит: «Пусти хоть переночевать». А мне и кошку-то жалко выгнать...
Татьяна рассказывает: скандалы в семье начались давно, когда старшему сыну было 12 лет. По словам Татьяны, муж несколько раз бил её, она писала заявления в полицию. Сын всегда был на стороне матери.
За несколько дней до трагедии муж Татьяны снова заявился к ним домой. Там был только младший сын женщины — ещё совсем ребёнок. Мальчик гулял во дворе, когда Олег пришёл.
— Мы живём в частном доме, у нас двери не закрываются. Он зашёл внутрь. Мой младший сын копил деньги на телефон, в копилке у него лежало 5800. Олег эти деньги забрал. Я с работы прихожу, а младший мне говорит: «Мама, у меня деньги пропали». И мы поняли, кто их взял. Я звоню мужу, в трубку кричу: «Ну как тебе не стыдно, у ребёнка воровать!» — плачет Татьяна, вспоминая, что произошло.
Старшего сына несколько дней дома не было. Татьяна говорит: он у неё спортсмен и сталкер, любит лазать по заброшенным местам, собирался в Чернобыль. В тот момент, когда всё это произошло, дома его не было. Потом он вернулся, и мама рассказала ему, что случилось.
В тот вечер, когда произошла трагедия, муж Татьяны снова пришёл к ним в дом.
— Он с сыном столкнулся в калитке. Сын ему говорит: «Что же ты делаешь? Как тебе не стыдно?» Тот в ответ начал его обзывать. У мужа язык ещё такой... поганый! Сын и говорит, что ударил его в ответ на обзывательство. А у нас там пристройка такая... Лом валялся. Сын говорит: «Я его стукнул, а потом ничего не помню...» — голос у женщины сорвался, она снова начала громко плакать. — Надо было мне сразу всё сказать! А он его спрятал... Он просто испугался. Вы представляете, он целую неделю с этим ходил, мучился... Я не знаю, что мне делать... У меня сын такой хороший, такой ответственный...
В то же время, знакомые убитого мужчины это отрицают. Они говорят, что Олег, хоть и любил выпить, но никогда не стал бы воровать. Тем более, у него была постоянная работа, где он неплохо зарабатывал.
Татьяна говорит, что сейчас она выставила квартиру на продажу, чтобы оплатить адвокатов. Всё, что её сейчас волнует, это судьба сына.
Напомним, убийство произошло в ночь с 12 на 13 мая. Парень спрятал тело в погреб, но во всём сознался спустя несколько дней. В соцсетях последний раз он был 19 мая.
— Устал... Простите все, если кого-то обидел, — написал он у себя на страничке.
Ранее появилась информация от знакомых семьи, что у молодого человека есть жена. Однако мама это опровергла. Также мама опровергла информацию о том, что сын нигде не работал. Он, по её словам, хоть и работал неофициально, но прилично зарабатывал и всегда помогла семье деньгами.
Сейчас в отношении парня следователи возбудили уголовное дело. Он задержан.
квартиру нет смысла продавать, ни чем это ее сыну не поможет. Убийство - тяжкое преступление....без иллюзий. ;)
Увы, в своих чувствах к мужичку нужно было раньше разобратся. да, да! в итоге одна жизнь загублена, другая - испорчена.
ни коем образом не оправдываю, укравшего деньги, суть, есть - воровство.
Но, что это такой за "умничка" сынуля, как его характеризует мать, что готов убить человека за оскорбления(на минуточку - ломом) там явно с головой у 20-ти летного не все благополучно. Или, то непомерно раздутое самомнение, может обидчивый слишком? Ума однако хватило сокрыть содеянное, а это уже отягчающее обстоятельство.