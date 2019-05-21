Злой рок: дочка погибшего в пожаре мужчины рассказала, что семью много лет преследуют несчастья

В страшном пожаре в Даниловском районе погиб многодетный отец. 18 мая 37-летний Владимир сгорел вместе со своими двумя братьями и матерью.



У Владимира остались трое детей. Все они живут в других городах. Самая младшая — Алёна — сейчас в Костроме. Там девочка учится и подрабатывает. Старшие брат и сестра Алёны уже взрослые.

У этой семьи непростая судьба. Когда дети были маленькими, погибла их мама.

— Так сложилось, что я попала в приёмную семью из-за потери матери, но мы часто виделись с отцом. Он всегда помогал финансово и морально тоже, — рассказала Алёна.