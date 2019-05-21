Злой рок: дочка погибшего в пожаре мужчины рассказала, что семью много лет преследуют несчастья

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Трагедия в Ярославской области унесла жизнь многодетного отца
Алёна потеряла маму в детском возрасте, а недавно — отца
В страшном пожаре в Даниловском районе погиб многодетный отец. 18 мая 37-летний Владимир сгорел вместе со своими двумя братьями и матерью.
У Владимира остались трое детей. Все они живут в других городах. Самая младшая — Алёна — сейчас в Костроме. Там девочка учится и подрабатывает. Старшие брат и сестра Алёны уже взрослые.
У этой семьи непростая судьба. Когда дети были маленькими, погибла их мама.
— Так сложилось, что я попала в приёмную семью из-за потери матери, но мы часто виделись с отцом. Он всегда помогал финансово и морально тоже, — рассказала Алёна.
Несколько лет назад с Владимиром произошёл несчастный случай: он поехал на работу, поскользнулся, упал и сломал спину. С тех пор он не ходит. Алёна говорит, что именно поэтому у отца не было ни малейшего шанса на спасение.
— Мой папа был очень добрым человеком. У него был рыжий цвет волос, и я всегда его называла рыжиком. Он никогда ни в чем не отказывал, всегда помогал, любил свою семью. Очень трудолюбивым был. Папе всегда можно было довериться. Он никогда не подставлял людей, всегда держал своё слово, — со слезами на глазах рассказала Алёна.
Сегодня всю семью, погибшую на пожаре, похоронят. Алёна говорит, что не сможет проводить отца, бабушку и дядей в последний путь. У неё нет денег, чтобы добраться до Данилова. Родственники из Ярославской области за ней приехать не смогут, сейчас они заняты похоронами. Алёна рассказала, что обязательно найдёт способ, чтобы приехать в Данилов и навестить отца на могиле.
По факту пожара следователи возбудили уголовное дело.