Спрятал тело в погреб: пасынок до смерти забил отчима ломом

В Ярославле на улице 1-й Смоленской произошло зверское убийство: 20-летний пасынок убил своего отчима.

У родственников был давний конфликт. Они никак не могли найти общий язык. В ночь с 12 на 13 мая во время очередной ссоры молодой человек несколько раз ударил отчима ломом по голове и телу. После убийства парень спрятал тело в погреб.

Как рассказал источник 76.RU, конфликт между мужчинами произошёл из-за денег. Пасынок попросил у отчима немного на карманные расходы. У самого парня денег не было, он нигде не работал. А вот отчим трудился на приличной должности, имел стабильный и хороший заработок. Давать деньги пасынку он отказался.