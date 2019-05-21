Спрятал тело в погреб: пасынок до смерти забил отчима ломом

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Чуть позже ярославец во всём признался
Парень год назад вернулся из армии
В Ярославле на улице 1-й Смоленской произошло зверское убийство: 20-летний пасынок убил своего отчима.
У родственников был давний конфликт. Они никак не могли найти общий язык. В ночь с 12 на 13 мая во время очередной ссоры молодой человек несколько раз ударил отчима ломом по голове и телу. После убийства парень спрятал тело в погреб.
Как рассказал источник 76.RU, конфликт между мужчинами произошёл из-за денег. Пасынок попросил у отчима немного на карманные расходы. У самого парня денег не было, он нигде не работал. А вот отчим трудился на приличной должности, имел стабильный и хороший заработок. Давать деньги пасынку он отказался.
— Спустя несколько дней он сам сознался в убийстве и показал полиции, где спрятано тело, — сообщили знакомые семьи.
Парень год назад пришёл из армии. У него есть жена.
В СУ СК РФ по Ярославской области подтвердили эту информацию. Следователи возбудили уголовное дело. Обвиняемого задержали.