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Спрятал тело в погреб: пасынок до смерти забил отчима ломом

Чуть позже ярославец во всём признался

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Парень год назад вернулся из армии

Фото: личная страница подозреваемого

В Ярославле на улице 1-й Смоленской произошло зверское убийство: 20-летний пасынок убил своего отчима.

У родственников был давний конфликт. Они никак не могли найти общий язык. В ночь с 12 на 13 мая во время очередной ссоры молодой человек несколько раз ударил отчима ломом по голове и телу. После убийства парень спрятал тело в погреб. 

Как рассказал источник 76.RU, конфликт между мужчинами произошёл из-за денег. Пасынок попросил у отчима немного на карманные расходы. У самого парня денег не было, он нигде не работал. А вот отчим трудился на приличной должности, имел стабильный и хороший заработок. Давать деньги пасынку он отказался.

— Спустя несколько дней он сам сознался в убийстве и показал полиции, где спрятано тело, — сообщили знакомые семьи.

Парень год назад пришёл из армии. У него есть жена.

В СУ СК РФ по Ярославской области подтвердили эту информацию. Следователи возбудили уголовное дело. Обвиняемого задержали.

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Анна Лурье

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
21 май 2019 в 10:40

После того, как из тюрьмы выйдет, он с вопросом о карманных деньгах в первому встречному подойдет.

Гость
21 май 2019 в 09:57

Ох и мягкие у нас законы.