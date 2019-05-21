Осколки разлетелись по асфальту: на Окружной дороге одна фура протаранила другую

Сегодня ранним утром на Окружной дороге Ярославля произошло жуткое ДТП. Не поделили дорогу фура и грузовик. Удар был настолько сильным, что грузовик чуть не разорвало на части. На асфальте разбросало осколки и внутренности автомобиля. Кабину и кузов смяло так, что на грузовик теперь страшно смотреть.



— Возможно, будет пробка, — пишет водитель Александр Гоностарёв.

Мужчина оказался прав. На двух участках Окружной дороги сейчас пробка.