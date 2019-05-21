Осколки разлетелись по асфальту: на Окружной дороге одна фура протаранила другую

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Фото и видео с места ДТП в Ярославле
Смяло, как консервную банку
Сегодня ранним утром на Окружной дороге Ярославля произошло жуткое ДТП. Не поделили дорогу фура и грузовик. Удар был настолько сильным, что грузовик чуть не разорвало на части. На асфальте разбросало осколки и внутренности автомобиля. Кабину и кузов смяло так, что на грузовик теперь страшно смотреть.
— Возможно, будет пробка, — пишет водитель Александр Гоностарёв.
Мужчина оказался прав. На двух участках Окружной дороги сейчас пробка.
На Окружной дороге часто случаются аварии. Не так давно там фура придавила две легковушки. Один из водителей истекал кровью.
ПОТОМУ ЧТО там узкая окружная дорога,разметка на 1,5 автомобиля,но ни как не на два.Вот и бьются каждый день,если по дебильному асфальт экономили.Сажать нужно за такую работу дорожных служб и принимавших участок.