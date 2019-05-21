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Происшествия

Осколки разлетелись по асфальту: на Окружной дороге одна фура протаранила другую

Фото и видео с места ДТП в Ярославле

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Смяло, как консервную банку

Фото: Анна Резанова

Сегодня ранним утром на Окружной дороге Ярославля произошло жуткое ДТП. Не поделили дорогу фура и грузовик. Удар был настолько сильным, что грузовик чуть не разорвало на части. На асфальте разбросало осколки и внутренности автомобиля. Кабину и кузов смяло так, что на грузовик теперь страшно смотреть.

— Возможно, будет пробка, — пишет водитель Александр Гоностарёв. 

Мужчина оказался прав. На двух участках Окружной дороги сейчас пробка.

Большая пробка в сторону Московского проспекта

Фото: «Яндекс.Карты»

На Окружной дороге часто случаются аварии. Не так давно там фура придавила две легковушки. Один из водителей истекал кровью.

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КОММЕНТАРИИ (2)

василийтёркин
21 май 2019 в 09:53

ПОТОМУ ЧТО там узкая окружная дорога,разметка на 1,5 автомобиля,но ни как не на два.Вот и бьются каждый день,если по дебильному асфальт экономили.Сажать нужно за такую работу дорожных служб и принимавших участок.

грустно
21 май 2019 в 09:48

Созрели вишни в саду у Дяди Вани... (на фото)