Засунул палец в дуло пистолета: как спасали четырёхлетнего малыша

— Дуло пистолета надежно зажало пальчик. С помощью кусачек спасатели по частям отломали дуло. Особая сложность заключалась в наконечнике. Он был из толстого пластика, поэтому при нажатии на него мальчик начинал плакать. Здесь спасатели включили свои навыки психологического воздействия и расспрашивали малыша о том, как он будет купаться летом и какой новый пистолет купит ему отец взамен испорченного. Вся операция по освобождению пальца заняла 2 минуты. Напоследок спасатели посоветовали мальчику подержать немного опухший палец под холодной водой и в следующий раз покупать пистолет с широким дулом, — рассказали в Центре гражданской защиты по Ярославской области.