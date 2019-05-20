Засунул палец в дуло пистолета: как спасали четырёхлетнего малыша

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Маленький ярославец слишком заигрался
Мальчика освободили за две минуты
Сегодня спасатели Центра гражданской защиты вызволяли из беды четырёхлетнего мальчика. Малыш, играя с игрушечным пистолетом, засунул палец в дуло. Высунуть уже не смог. Родители тоже не смогли помочь сыну, поэтому вызвали спасателей.
— Дуло пистолета надежно зажало пальчик. С помощью кусачек спасатели по частям отломали дуло. Особая сложность заключалась в наконечнике. Он был из толстого пластика, поэтому при нажатии на него мальчик начинал плакать. Здесь спасатели включили свои навыки психологического воздействия и расспрашивали малыша о том, как он будет купаться летом и какой новый пистолет купит ему отец взамен испорченного. Вся операция по освобождению пальца заняла 2 минуты. Напоследок спасатели посоветовали мальчику подержать немного опухший палец под холодной водой и в следующий раз покупать пистолет с широким дулом, — рассказали в Центре гражданской защиты по Ярославской области.