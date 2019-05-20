Огромный столб чёрного дыма взвился над Рыбинском: что горит. Фото

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Первые подробности пожара в Ярославской области
Горят гаражи
Огромный столб чёрного дыма сейчас взвился над Рыбинском. Его видно со всех концов города. Рыбинцы выкладывают устрашающие фотографии в соцсети.
— Что-то горит возле здания ГИБДД, — пишут пользователей соцсетей.
— На Плеханова до сих пор запах горелой резины, дым шел прямо на окна, — пишет жительница Рыбинска Александра Кулакова.
Как сообщает «Рыбинский дневник», горят гаражи в районе улицы Свободы. Сейчас на месте работают пожарные. Более подробная информация будет известна позже.