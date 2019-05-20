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Происшествия

Огромный столб чёрного дыма взвился над Рыбинском: что горит. Фото

Первые подробности пожара в Ярославской области

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Горят гаражи

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Огромный столб чёрного дыма сейчас взвился над Рыбинском. Его видно со всех концов города. Рыбинцы выкладывают устрашающие фотографии в соцсети.

— Что-то горит возле здания ГИБДД, — пишут пользователей соцсетей.

Дым видно издалека

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

— На Плеханова до сих пор запах горелой резины, дым шел прямо на окна, — пишет жительница Рыбинска Александра Кулакова.

На месте работают пожарные

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В соцсети выкладывают фото с пожара

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Как сообщает «Рыбинский дневник», горят гаражи в районе улицы Свободы. Сейчас на месте работают пожарные. Более подробная информация будет известна позже.

Пожар обсуждают в соцсетях

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

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