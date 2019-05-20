Поминки вместо дня рождения: подробности страшного пожара, где сгорели четыре человека

Трагедия произошла в день рождения дочки хозяйки дома — Веры Александровой. Она в свой праздник была в Данилове вместе с мужем и детьми. Когда начался пожар, ей тут же позвонили соседи. Женщина примчалась к дому, но сделать уже ничего не могла.

Напомним, что в Даниловском районе сгорел частный дом . В доме жили четверо человек: пожилая женщина и трое её сыновей. Но в момент трагедии у них были гости: приехала племянница мужчин и двое её маленьких детей. Когда загорелся дом, только молодая мама с детьми смогли спастись из пожара.

Стали известны подробности страшного пожара, который унёс жизни четырёх человек.

Из горящего дома выбежала мама с двумя детьми

Как же получилось так, что трое взрослых мужчин не смогли выбраться из горящего дома и спасти пожилую мать?

— Друзья говорят, что крыша в доме была ондулином покрыта, а он горит мгновенно и плавится, поэтому дом сгорел быстро, — рассказала подруга семьи Любовь.

Ондулин — кровельный материал, прозванный еще еврошифером за свой более привлекательный и эстетичный вид, чем обычный шифер, но похожий на него своей волнообразной формой.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. Они также назвали предварительную причину пожара — это непотушенная сигарета.

Друзья семьи говорят, что Вере одной тяжело хоронить сразу четверых людей. Поэтому они будут рады любой помощи.

Если вы хотите помочь семье, разом потерявшей четырёх человек, напишите нам на почту 76@rugion.ru или в личные сообщения нашей группы во «ВКонтакте».